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Южненський філія АМПУ віддав сумнівну фірму півмільйона за вантажоперевезення

06.05.2020

Южненський філія Адміністрації морських портів України (АМПУ), очолюваний Максимом Широковым, провів сумнівний тендер на надання послуг вантажного транспорту в порту до кінця цього року вартістю 523,7 тис. гривень. Про це повідомляє видання 368.media з посиланням на дані системи ProZorro.

«Спочатку варто зазначити, що у закупівлі несподівано вирішила взяти участь будівельна компанія «Південь Лад Компані», яку пов’язують з депутатом облради від «Оппоблока» Князем Хачатряном. Порт «Південний» в аукціоні навіть не брав участь, хоча його автобаза дозволяє перевозити працівників філії», – пишуть журналісти.

Тендер виграло миколаївське ТОВ «ТК «Логитек», оформлене на місцевого жителя Миколи Антипова. Інший співзасновник — Руслан Валієв – фігурував у кримінальній справі за берегоукріплювальною роботами.

Також наголошується, що «Південь Лад Компані» змагалося за закупівлю з ФОП з Одеси Євгенією Ткач. Між всіма трьома учасниками конкурсу, за даними системи Youcontrol, простежується зв’язок через ряд компаній та співзасновників.

У свою чергу «ТК «Логитек» орендує техніку у ТОВ «Нумпа» з Миколаївської області, яке також може бути пов’язане з «Південь Лад Компані». Ткач євгенія при цьому в ході аукціону взагалі не знижувала ціну, а «ТК «Логитек» виграло у «Південь Лад Компані» з різницею всього лише в 300 гривень.

Журналісти нагадують, що тендерний комітет Южненської філії АМПУ очолює особисто Широков, раніше звільнений з цієї посади через підозри в корупції та кримінального провадження НАБУ, але в кінці 2020-го року повернувся назад.

«Це не перший сумнівний транспортний тендер, який проводять у Широкова у філії АМПУ. Після його приходу там розіграли тендер на перевезення співробітників, віддавши 8,9 млн гривень ТОВ «Авторух Сервіс», хоча водій цієї фірми в 2017 році в Одесі на вулиці Грушевського збив пішохода і врізався в автомобіль, а сама фірма в тендерній пропозиції вказала розібраний автобус в якості транспорту, готового до перевезення людей», – йдеться у публікації.

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Раніше SKELET-info повідомляв, що при в. о. директора Олександра Олійника з радником Віталієм Жуковським порт «Південний» проводить сумнівні тендерні закупівлі, заслуговують уваги правоохоронних органів.

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Южненський філія АМПУ віддав сумнівну фірму півмільйона за вантажоперевезення оновлено: 6 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

 

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