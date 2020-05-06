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Літак «Мрія» привіз з Китаю ще один гуманітарний вантаж для боротьби з COVID-19

06.05.2020

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» привіз із Китаю до України ще один гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусною хворобою.

Про це йдеться у трансляції «Нафтогазу».

Літак приземлився в аеропорту «Антонов» у селищі міського типу Гостомель.

У компанії зазначили, що на борту літака 111,5 тонн засобів захисту та медичного обладнання, яке передадуть медзакладам України.

Це друга частина вантажу від Нафтогазу. 5 травня літак АН-22 «Антей» привіз із Китаю до Києва також 31,5 тонні медичної допомоги.

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