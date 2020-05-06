Що може шандарахнути по Росії гірше падіння цін на нафту і коронавіруса

У Росії зараз стільки внутрішніх проблем, що їй, здавалося б, не до міжнародного порядку. Зі своїми проблемами розібратися, які ростуть як сніжний ком. Один вихід з «режиму самоізоляції» (не прописаний в російському законодавстві) з масовим зубожінням населення і, як наслідок, зростанням протестних настроїв чого вартий! Але біда, як кажуть, не приходить одна і не повертає геть, якщо на стук у двері їй не відкривають. І ось це — той самий випадок.

«Джерело розповіло, що в уряді, серед олігархів, близьких до президента, панують дуже сумні настрої. І пов’язані вони не з пандемією або економічною кризою. У верхах почали „гуляти“ розмови про те, що в найближчі місяць-два може статися знакова зміна в країні, ініціатором якого виступає Володимир Путін. До кінця ще не вирішено, але багато хто воліє в такий момент знаходитися в ізоляції. Тому при виявленні коронавіруса відчувають двоякі відчуття», — пише телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

З чим ці зміни пов’язані? Зрозуміло, із загостренням відносин між англосаксами (і насамперед США) і Китаєм.

Почнемо з «квіточок» — з події, яка в Росії пройшло практично непомітно: з відставки Дариги Назарбаєвої з поста спікера казахстанського Сенату, який начебто дає підстави говорити про те, що вік Назарбаєвих в Казахстані пройшов і, відповідно, натяк кремлівським стратегам про те, по якому шляху не треба вести намічений і неминучий транзит влади-2024 (а, може бути, навіть достроковий). Начебто б як — тут ключова зв’язка. Оскільки складно повірити в те, що президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв це рішення без відома Елбаси Нурсултана Назарбаєва. І не треба в ці дурниці навіть намагатися повірити! Все йшло з погодження батька нації. А це, в свою чергу, породжує питання: чому тоді Елбаси усунув свою дочку від влади?

Щоб відповісти на це питання, треба згадати, що, незважаючи на вагомі докази і піднятий галас, англійські влади раптом відмовилися йти на конфіскацію майна старшої дочки Елбаси. Дивно, чи не правда? Або зовсім не дивно, якщо припустити, що англійці вирішили піти на поглиблення відносин між ними і Казахстаном через вже випробуваний джерело — Даригу, яка як раз і відповідала за «західний напрямок». Тоді як Токаєв, навпаки, є прихильником «китайського шляху». «Досить сказати, що нинішній президент Токаєв в 1983-1984 роках стажувався в Пекінському лінгвістичному інституті, а в останні роки СРСР працював у радянському посольстві в КНР. Якраз напередодні Токаєв заявив, що Казахстан не боїться китайських «тісних обіймів», — нагадує телеграм-канал «paradox_friends». Звідси сама собою напрошується версія, що відставка Дариги — прямий наслідок тиск Пекіна. Про що, до речі, прямо заявляє політик і журналіст Максим Шевченко:

«Моя версія відставки Дариги Назарбаєвої єдина — тиск Китаю на Токаєва. Китай відкрито перейшов до експансії — оголошення спірних островів у Південно-Китайському морі своєю провінцією, купівля лояльності Москви через збільшення закупівель російської нафти майже на 33% і багато іншого. Але по відношенню до Казахстану весь квітень в китайських медіа велася кампанія залякування. Публікувалися матеріали про те, що „Казахстан — споконвічна китайська територія“. Це призвело до викликом китайського посла в МЗС Казахстану. І він роз’яснив (я припускаю!) позицію Пекіна. Вона, можливо, полягає в наступному: а) у ситуації загострення американо-китайських відносин до обміну не тільки мілітаристської риторики, але і контакту військових кораблів (у квітні), Пекін вимагає від своїх більш слабких сусідів повної лояльності; б) Середня Азія сприймається Пекіном як зона найважливіших життєвих інтересів, в якій неприпустимо присутність „ймовірного противника“ ані військовим, ані політичним (через пов’язані з Заходом правлячі еліти) призначенням; в) сім’я Назарбаєвих довгі роки засновувала незалежність Казахстану на хороших відносинах з США і Заходом. І медіа-форум Дариги Назарбаєвої, в якому незмінно брали участь представники провідних американських медиаструктур, і західні політики та політологи самого високого рівня, і багато інші відкриті зв’язку назарбаевского Казахстану з господарями світу 90-х — 2000-х допомагали Казахстану дистанціюватися і від Пекіна, і від Москви. Ці часи лібералізму у зовнішньополітичних зв’язках пройшли. І для Казахстану, і для всієї Середньої Азії. Китайський дракон прокинувся і приготувався до бійки», — написав він у своєму возів-каналі.

І виявився правий: спікером Сенату став Маулен Ашимбаев. «Прихильник співпраці з Китаєм. Має характеристику „ліберала“. У той же час прихильник абсолютної держави – автор концепції електронного контролю в Казахстані. Прихильник регулювання діяльності КНБ. Навчався в США. Має достатню кількість контактів в Америці, насамперед із представниками Демпартії. Негативно налаштований до „британської партії“. Виступав на підтримку України. Ініціатор арештів прибічників ДНР і ЛНР на території Казахстану. Активний борець з російською сепаратизмом», — наводить коротку характеристику нового спікера телеграм-канал «Незыгарь».

Коментарі надлишкові: Пекін розширює сферу свого впливу, формуючи коаліцію, і що найважливіше — частково за рахунок «московської» сфери впливу, яка стає в новому світі значно менше.

Тепер саме час перейти до «ягодкам» (частково про них вже згадувалося вище): до опублікованого розслідування «5 око» австралійський версією Daily Telegraph. Згідно з даними п’яти спецслужб (США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії), в Китаї ще на початку грудня було відомо про здібності коронавіруса передаватися від людини до людини. Більше того: всі докази і докази були знищені, причому наказ виходив від вищого керівництва КНР. До цього можна додати звинувачення в тому, що саме в Китаї велися роботи по дослідженню цього вірусу (так, держсекретар США Майк Помпео заявив в інтерв’ю ABC News, що є «значна кількість» доказів, що підтверджують, що вірус почався з Ухани), а масштаби епідемії явно занижені.

Якщо ця версія прийме характер фактів, тоді проти Піднебесної встануть всі країни, постраждалі від інфекції, тобто майже весь світ, крім тих країн, які будуть перебувати в коаліції з КНР. До того ж… поки мова про те, що в Китаї розроблялося біологічна зброя масового ураження, не варто. Але це — поки що. На хвилі протистояння це спливе само собою, будьте впевнені, що роздує «пожежа» до тієї міри, коли «загасити» його дипломатичними методами вже не вийде.

Зрозуміло, основний конфлікт лежить між США і Китаєм. Так, у Вашингтоні вже обмірковують, як пише Washington Times, способи, як дошкульніше вдарити по КНР. Поки що є два варіанти: або позбавити Китай суверенного імунітету і тоді люди зможуть подавати на нього в суд (а ви уявляєте, скільки судових позовів у зв’язку з коронавірусом?!), або обнулити американський борг перед Китаєм. Але, думається, цими двома заходами все не вичерпається. Явно, що Трамп має намір повернути Америці «колишню могутність», тобто гегемонію, а це значить — прищучити «китайського дракона», який останнім часом сильно зміцнів і став виявляти претензії на світове панування.

Ще одна торгова (до збройного зіткнення справа, мабуть, все-таки не дійде) війна між США і Китаєм в умовах світової економічної кризи — це те, що не пройде непоміченим для всього світу. Шандарахне так, що мало не здасться! Так, американці розуміють, на що вони йдуть: їх економіка, по всій видимості, переживе і світову рецесію, і війну (і не тільки торгову!) з Китаєм. А ось що стосується інших країн, особливо з сировинною економікою — тут найпесимістичніші прогнози.

Зрозуміло, що я зараз кажу про Росію. Але економіка — це далеко не єдина проблема, з якою зіткнеться країна, якщо все-таки відносини між «орлом» і «драконом» візьмуть характер серйозного конфлікту. На РФ це відіб’ється дуже сильно. Хоча б тільки тому, що Росії в даному випадку не вийде взяти нейтралітет. Потрібно буде до когось приєднуватися. Але до кого?

Логічніше, звичайно, до Китаю: з ним чого пов’язує. Тим не менш, це досить ризиковано: те, що зовнішня політика КНР носить експансивний характер, далеко не новина. Якщо Росія дасть слабину, то ми миттю опинимося куди менше, ніж були: Сибір і Далекий Схід швидко стануть провінціями Китаю. «Дракон» не буде манерничать і загравати: це добре видно по ситуації з Казахстаном — першою ластівкою великих змін у міжнародній політиці. У коаліційній блоці з Піднебесної потрібно дуже жорстко витримувати свою лінію, але, враховуючи слабкість економіки Росії, робити прогнози, що їй це вдасться, — дуже ризиковано.

Все ж доведеться визначатися. Про що і говорить інсайд «ВЧК-ОГПУ».

Але ситуація набагато складніша, оскільки єдність «кремлівської» верхівці відсутня. Умовно можновладців можна розділити на два табори: «прокітайской» (і це буде «партія Радбезу»: зрозуміло, нафта і Сечин) і «прозахідний» («партія Держради» та Родина, яка на тлі пандемії намагається відіграти хоча б частину втрачених позицій). І ось між ними конфлікт загостриться досить серйозно: їх до цього змусить тиск тих, інтереси кого вони представляють. Плюс є ще й так звані ситуаційні гравці, той же Сергій Собянін, наприклад. З одного боку, він висунувся на роль фронтмена від «партії Держради Сім’ї, з іншого — він споконвічно був представником «прокитайской» еліти. Згадаємо літо минулого року, коли Сергій Семенович відрапортував президентові про глобальному запуску системи розпізнавання осіб на базі технологій Вокорд. Що тут цікаво? А те, що компанія, яка володіє цими технологіями, була продана китайської Huawei. Ця зв’язка не може бути випадковою. Не варто забувати, що, мабуть, постачальником для реалізації закону Ярої за зберігання інформації і інтернет-трафіку буде обрана саме китайська компанія Huawei.

І тут вже можна з упевненістю говорити про те, що війна між владними кланами піде неабияка, і які контури вона прийме — передбачити складно. Тому що той фон, на якому вона буде відбуватися — він виходить за всі дозволені рамки. Це, по-перше, провалився транзит влади, що саме по собі говорить про політичної невизначеності, ініціюючої системи суттєві ризики. По-друге, коронавірус з випливають з нього, точніше, з обмежувальних заходів економічною кризою, що загрожує взагалі впасти в депресію і тим самим повторити 90-е. по-третє, це загальносвітова криза, який ставить нашу сировинну економіку в дуже незручне і залежне положення (чим зараз користується Китай, припустимо).

Загалом, часи настають важкі. І якою Росія вийде з цієї халепи — дуже велике питання. Одне можна сказати з упевненістю: зміни невідворотні. Правда, не варто очікувати, що найближчим часом вони будуть на краще.