Джигурда викликав на боксерський ринг пропагандиста Соловйова

Російський актор Микита Джигурда викликав телеведучого Володимира Соловйова на боксерський бій.

«Це не онлайн-дуель, а справжня — на боксерському рингу. Володимир Соловйов, я люблю тебе божественною любов’ю, але не поважаю за те, що ти робиш і за те, що ти твориш. Ти образив мене у своїй програмі брехнею, вивертом. В твоїй програмі прозвучала брехня, що я заніс комусь гроші і купив паспорт ДНР.

Ще викликаю тебе на дуель за те, що ти не давав говорити професору-вірусолог Ігорю Гундарову. За те, що ти поводишся зневажливо з Василем Уткіним, мною коханим. За те, що переплутав мою геніальну гру і мій образ з цим мною. Ти можеш тільки над слабкими ізголяться. Соловйов, ти тренуєшся, б’єшся. Тому нехай буде боксерський бій. Ти ж молодший за мене. Не бійся отримати…

Я багатоликий і єдиний. Але дуже ніжний. Я не дозволю, щоб циніки кшталт Володимира Соловйова розтоптали мій аленький квіточка. Я нокаутую Соловйова. Сподіваюся, після цього у нього повернеться совість, яку він продав», – заявив Джигурда.