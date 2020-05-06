Глава DNS запропонував замість підтримки бізнесу роздати росіянам за 15 тисяч рублів

Глава DNS Дмитро Алексєєв приєднався до думки економістів, які вважають, що в умовах пандемії допомагати треба в першу чергу простим споживачам. “Усім громадянам роздали по 15 — 20 тисяч рублів, це пожвавило ринок”, — сказав Алексєєв в інтерв’ю Forbes.

Раніше відомий економіст Сергій Гурієв підрахував, що накопичених у Фонді національного добробуту коштів вистачить, щоб видати кожному жителю країни за 20 тисяч рублів, повідомляє ІА PrimaMedia.

“Мені здається, підтримувати бізнес, особливо грошима, — це неправильне заняття. Я вважаю, що треба підтримувати громадян, підтримувати треба тих, хто потребує”, — заявив глава DNS.

На думку Алексєєва, вкладати бюджетні кошти потрібно в медицину, щоб скоротити період самоізоляції. А ефективним заходом щодо відновлення виробництв і споживчого попиту буде допомога простим росіянам.

“Усім громадянам роздали, не знаю, по 15-20 тисяч рублів, це пожвавило ринок, пожвавило ділову активність. Це сама правильна річ — допомагайте споживачеві, щоб він витрачав, мав гроші для того, щоб витратити. І це допоможе бізнесу”, — сказав Алексєєв.

На заходи з підтримки галузей економіки і громадян у рамках боротьби з коронавірусом Росія витратить до 300 млрд рублів. Проте в них не входять компенсації широким верствам населення. За нинішнім курсом рубля до долара російські вливання в 10 разів менше, ніж у Великобританії, в 58 разів менше, ніж в Іспанії, і в 263 рази менше, ніж у США, підрахували експерти.

При цьому деякі економісти пропонують РФ наслідувати приклад Гонконгу і США, де влада виплатить кожному домогосподарству фіксовану суму грошей.

У Штатах близько $250 млрд направлять на прямі виплати американцям – по $1200 кожному платнику податків. У Гонконзі ця сума дорівнює $1280.

Російський економіст, професор економіки паризької Школи політичних наук Sciences Po, колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Сергій Гурієв заявив, що для прямої підтримки росіян, які опинилися в умовах поширення коронавіруса, можливо здійснити виплати з Фонду національного добробуту (ФНБ).

На думку Гурієва, накопичених в ФНБ коштів вистачить, щоб видати кожному жителю країни за 20 тисяч рублів. На це піде всього 3 трлн рублів. Економіст вважає, що така фінансова допомога допоможе підтримати росіян в умовах близької безробіття.

Раніше керівник Рахункової палати РФ Олексій Кудрін повідомив, що в Росії прогнозують сильний і тривалий криза, яка потребує виділення на держпрограми підтримки від 5 трлн рублів і більше. Ряд країн вже направив на виплати населенню по 10% від свого ВВП і більше. За підрахунками Гурієва, для РФ це близько 10 трлн рублів. Проте в Росії на державну програму допомоги економіці та громадянам планується виділити лише 1,4 трлн тобто менше 2% ВВП.

У той же час уряд витратив 2,139 трлн рублів на викуп у Центробанку пакета акцій Ощадбанку. На реалізацію нацпроектів в 2020 році раніше планувалося витратити понад 2 трлн.

Радикально відрізняється позиція Центробанку. На нещодавній прес-конференції глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що необхідність у прямої підтримки громадян готівкою по американській моделі в Росії немає.

“Багато країн вдаються до цього, коли вже всі інші вичерпані: знижені ставки до нуля, іноді в негативну область, великі програми викупу цінних паперів з ринку, коли роздуваються баланси центральних банків, і коли це вже перестає впливати на підвищення попиту, на кредитну активність. Обговорюються ці теми. Ефективність їх важко оцінити. Дуже багато питань до того, що гроші саме дійдуть до уряду і викличуть відповідне зростання споживчої схильності і стимулюють попит”, — сказала глава ЦБ, відповідаючи на питання про можливість введення в Росії такої форми підтримки громадян, як прямі виплати від держави.