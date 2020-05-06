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Глава DNS запропонував замість підтримки бізнесу роздати росіянам за 15 тисяч рублів

06.05.2020

Глава DNS предложил вместо поддержки бизнеса раздать россиянам по 15 тысяч рублей

Глава DNS Дмитро Алексєєв приєднався до думки економістів, які вважають, що в умовах пандемії допомагати треба в першу чергу простим споживачам. “Усім громадянам роздали по 15 — 20 тисяч рублів, це пожвавило ринок”, — сказав Алексєєв в інтерв’ю Forbes.

Раніше відомий економіст Сергій Гурієв підрахував, що накопичених у Фонді національного добробуту коштів вистачить, щоб видати кожному жителю країни за 20 тисяч рублів, повідомляє ІА PrimaMedia.

“Мені здається, підтримувати бізнес, особливо грошима, — це неправильне заняття. Я вважаю, що треба підтримувати громадян, підтримувати треба тих, хто потребує”, — заявив глава DNS.

На думку Алексєєва, вкладати бюджетні кошти потрібно в медицину, щоб скоротити період самоізоляції. А ефективним заходом щодо відновлення виробництв і споживчого попиту буде допомога простим росіянам.

“Усім громадянам роздали, не знаю, по 15-20 тисяч рублів, це пожвавило ринок, пожвавило ділову активність. Це сама правильна річ — допомагайте споживачеві, щоб він витрачав, мав гроші для того, щоб витратити. І це допоможе бізнесу”, — сказав Алексєєв.

На заходи з підтримки галузей економіки і громадян у рамках боротьби з коронавірусом Росія витратить до 300 млрд рублів. Проте в них не входять компенсації широким верствам населення. За нинішнім курсом рубля до долара російські вливання в 10 разів менше, ніж у Великобританії, в 58 разів менше, ніж в Іспанії, і в 263 рази менше, ніж у США, підрахували експерти.

При цьому деякі економісти пропонують РФ наслідувати приклад Гонконгу і США, де влада виплатить кожному домогосподарству фіксовану суму грошей.

У Штатах близько $250 млрд направлять на прямі виплати американцям – по $1200 кожному платнику податків. У Гонконзі ця сума дорівнює $1280.

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Російський економіст, професор економіки паризької Школи політичних наук Sciences Po, колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Сергій Гурієв заявив, що для прямої підтримки росіян, які опинилися в умовах поширення коронавіруса, можливо здійснити виплати з Фонду національного добробуту (ФНБ).

На думку Гурієва, накопичених в ФНБ коштів вистачить, щоб видати кожному жителю країни за 20 тисяч рублів. На це піде всього 3 трлн рублів. Економіст вважає, що така фінансова допомога допоможе підтримати росіян в умовах близької безробіття.

Раніше керівник Рахункової палати РФ Олексій Кудрін повідомив, що в Росії прогнозують сильний і тривалий криза, яка потребує виділення на держпрограми підтримки від 5 трлн рублів і більше. Ряд країн вже направив на виплати населенню по 10% від свого ВВП і більше. За підрахунками Гурієва, для РФ це близько 10 трлн рублів. Проте в Росії на державну програму допомоги економіці та громадянам планується виділити лише 1,4 трлн тобто менше 2% ВВП.

У той же час уряд витратив 2,139 трлн рублів на викуп у Центробанку пакета акцій Ощадбанку. На реалізацію нацпроектів в 2020 році раніше планувалося витратити понад 2 трлн.

Радикально відрізняється позиція Центробанку. На нещодавній прес-конференції глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що необхідність у прямої підтримки громадян готівкою по американській моделі в Росії немає.

“Багато країн вдаються до цього, коли вже всі інші вичерпані: знижені ставки до нуля, іноді в негативну область, великі програми викупу цінних паперів з ринку, коли роздуваються баланси центральних банків, і коли це вже перестає впливати на підвищення попиту, на кредитну активність. Обговорюються ці теми. Ефективність їх важко оцінити. Дуже багато питань до того, що гроші саме дійдуть до уряду і викличуть відповідне зростання споживчої схильності і стимулюють попит”, — сказала глава ЦБ, відповідаючи на питання про можливість введення в Росії такої форми підтримки громадян, як прямі виплати від держави.

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