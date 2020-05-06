Збирати гроші на боротьбу з COVID-19 доручили Борису Баумом: розкрилися зв’язку з ОПУ і Росією

Один з двох фондів, які за сприяння ОПУ збирали гроші меценатів для боротьби з коронавірусом, належить підприємцю Борису Баумом, який пов’язаний з великим російським бізнесом.

Про це повідомляє «Бабель». За даними YouControl, Баум очолив благодійний фонд «Прайм» в розпал пандемії 5 квітня, а вже на наступний день став його кінцевим бенефіціаром.

Видання зазначає, що Офіс президента підключив «Прайм» до збору коштів після того, як інший фонд – «Корпорація Монстрів» (КМ) Андрія Ставницера – заявив про свій вихід з кампанії.

Це заява КМ зробив у той же день, коли Баум очолив «Прайм» – 5 квітня. Залишки грошей на своїх рахунках КМ перевів «Прайму». Цю інформацію виданню підтвердив керівник КМ Катерина Ножевникова.

«На момент, коли президент вирішив, який фонд буде наступним (збирати гроші. – Ред.), у нас на рахунку (зібраних. – Ред.) 380 млн гривень залишилося 22,5 млн, цю суму ми перерахували «Прайму», – розповіла вона.

Ножевникова уточнила, що пізніше з цих 22 млн КМ брав гроші, щоб закрити попередні контракти із закупівлі медобладнання і респіраторів. В результаті «Прайму» повинно було залишитися близько 15 млн гривень.

Заступник голови ВП Кирило Тимошенко повідомив, що всього Фонду з ліквідації наслідків COVID-19 зібрав понад 374 мільйонів гривень. Він не деталізував, які саме організації збирали гроші. За інформацією джерел видання, 50 млн гривень із загальної суми пройшли через рахунки «Прайму», інші зібрав КМ.

Варто відзначити, що сам Експерт послався на зайнятість і не став коментувати умови і деталі співпраці з Офісом президента. В офісі фонду «Прайм», почувши питання, пообіцяли відповісти завтра.

Кирило Тимошенко також не прокоментував умови співпраці ОП «Праймом» і Баумом.

«Баум довго жив у Латвії. Він багато років працював топ-менеджером в структурах російсько-української групи VS Energy. Один із власників компанії – член Ради федерації РФ і спецпредставник Володимира Путіна Олександр Бабаков. Також Баум входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського, партнером яких була VS Energy», – пише видання.

За даними Bihus.Иnfo, у владу Баума навів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.