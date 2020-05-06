Віртуальна зустріч Шмигаля і Меркель відбудеться 12 травня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлера ФРН Ангела Меркель проведуть відеопереговорів 12 травня.

«Переговори прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель пройдуть в режимі видеоконференеции 12 травня в 12:00», — йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

Зазначається, що серед питань, які будуть обговорюватися під час віртуальної зустрічі, подолання епідемії коронавіруса, двосторонні німецько-українські відносини, продовження системних реформ, європейська інтеграція, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України, а також питання енергетичного сектора.

Крім того, глави урядів торкнуться ситуації на Донбасі в контексті збереження санкцій проти Росії.