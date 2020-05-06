Баум розподіляв гроші бізнесменів: про що мовчить Офіс президента?

Розповім тут, як весело провела вчорашній день.

Ми всі бачимо, як заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповідає про Фонд з протидії COVID-19, який зібрав понад 374 млн грн. Він підкреслює, що це гроші бізнесу, а не бюджетні.

Тимошенко, Офіс президента запитують: а що за фонд, яку назву, які реквізити? На зустрічі off the record з журналістами Тимошенко говорив про фонд «Корпорація Монстрів».

Але тут є нюанси.

«Корпорація Монстрів» дійсно був опорним фондом для Офісу президента. Так вирішили після зустрічі Зеленського з великим бізнесом 16 березня. Фонд повинен був приймати кошти від меценатів на свій рахунок і розподіляти їх за напрямками, визначеними командою президента.

Але 5 квітня Фонд направив президенту листа і попросив передати функції по збору коштів іншої організації. «Корпорація Монстрів» концентрувалася на рідній Одесі і готова була передати залишок коштів на своїх рахунках іншої організації (про суми – все є в новини).

А тепер про що не говорять Кирило Тимошенко і Офіс президента. Іншою організацією ВП вибрав фонд «Прайм». Його власник – Баум Борис (докладно про нього і гроші теж новини).

А тепер про веселощі.

Вчора ми відправили багато питань Кирилу Тимошенко в WhatsApp, в тому числі про Бауме, який бізнесмен-волонтер в Офісі президента. Кирило їх прочитав і мовчить. Ми знайшли контакт Баума, він довго не брав трубку, якщо дзвонити йому з українського номери, зате якщо з нью-йоркського – відразу (лайфхак). Тільки почувши запитання, він сказав, що дуже зайнятий і попросив передзвонити завтра (тобто вже сьогодні), як і дівчина Ольга, яка взяла трубку у фонді «Прайм».

Зате від «Корпорації Монстрів» ми отримали вичерпну відповідь кому і скільки грошей вони перерахували.

А тепер мораль.

Бізнес допоміг влади у важкий час: грошима, менеджерами, фондом. Влада частково використовувала цю історію і для власного піару – зустрічаючи літак «Мрія», наприклад. Людина від влади чи бізнесмен-волонтер Борис Баум і його фонд розподіляли гроші меценатів та бізнесменів. І найгірше, що влада навіть не вважає за потрібне про це говорити, відповідати на питання і звітувати.

Марія Жартовська