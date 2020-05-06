З’ясувалося, як живе найстарша мама в Україні: сусіди скаржаться на мати та жебракування

Сусіди 75-річної Валентини Підвербної з Чернігова, яка стала найстаршою мамою в Україні, дорікають її в грубому і неповажне поведінці, а також нецензурної лайки при доньці.

Чиновники ж вважають, що Підвербної можна ставити тільки зайву материнську турботу про дитину, пише «КП в Україні».

Видання зазначає, що питання почалися, як тільки жінка виписалася з пологового будинку. Вона брала фінансову допомогу, проте геть відмовлялася пускати на поріг журналістів, благодійників, а також соціальних працівників і медиків.

Сусіди, яким вдалося побувати у неї в квартирі, розповіли про бруді й смороді.

Свою доньку Анну-Марію жінка вивозила на прогулянку в повністю закритому візку, вона категорично уникала спілкування з іншими матерями і дітьми. У місті почали ширитися чутки про те, що дочка розумово відстала, німа і хвора.

В службі у справах дітей Чернігівської ОДА заявили, що ця сім’я є непростою, однак є куди більш складні випадки.

«Валентина Підвербна гіпертрофовано любить дочку, але це не привід, щоб відбирати у неї дитину. Дівчинка вчасно пішла в школу, знаходиться під наглядом лікарів. За мамою та донькою дивляться соціальні служби, сім’я на постійному контролі у місцевих властей», – розповіли чиновники.

Анна-Марія (в центрі) в школі навчається непогано

Також регулярно надходять скарги, що жінка використовує дочка в корисливих цілях. Однак у поліції уточнили, що єдина заява про те, що Підвербна може займатися жебрацтвом, було в 2013 році.

Голова Новозаводської районної ради Тетяна Кузнєцова-Молодчая розповіла, що вони кожен раз пишуть правоохоронцям запит з метою перевірити факти, але отримують відповідь, що вони не підтверджуються.

«Ось і зараз написали, а також зробили запит в школу, щоб дізнатися, як з дівчинкою організовано дистанційне навчання», – розповіла вона.

Кузнєцова-Молодчая зазначила, що навчання допомогла дівчинці соціалізуватися, хоча були побоювання, що мама стане цьому заважати. Привівши Анну-Марію у перший клас, Валентина категорично заявила, що буде сидіти поруч з дочкою на уроках. З великими труднощами вдалося вмовити її чекати змін в коридорі.

«На дівчинку в школі скарг немає. Хіба тільки говорять про її гіперактивності. Батьки швидше скаржаться на маму, що вона набридає вчителям. Анна-Марія вчиться непогано, у неї явні здібності до математики, добре даються гуманітарні предмети. Є проблеми з листом, але, думаємо, це пройде. За рекомендацією педагогів мама водила дівчинку на гуртки, але вона вибирає їх на свій розсуд. Наприклад, хоче, щоб донька малювала, хоча дівчинці виразно більше б підійшли танці», – розповіла голова райради.

Кузнєцова-Молодчая додала, що нещодавно жінці допомогли придбати нові меблі, однак у квартиру вона нікого не пускає, але часто приходить до неї на прийом.

«Я знаю, що мама купує для дочки тільки найякісніші продукти – строго стежить, щоб не було штучних барвників, ГМО добавок і, одягає дівчинку в нові речі тільки з натуральних волокон. Уклала договір з сімейним лікарем, хоча, як і раніше, не довіряє медикам. Коли у Ганни-Марії піднялася температура, вона зателефонувала мені. Я надіслала автомобіль, щоб дівчинку відвезли на огляд в лікарню», – розповіла чиновниця.

Як живе найстарша мама в Україні

cheline.com.ua

При цьому місцеві жителі не так райдужно все описують. Одна з мешканок Чернігова Валерія Шашенок розповіла, що жінка веде себе дуже дивно: вони з дочкою можуть витріщатися на оточуючих, голосно їх обговорювати. Дівчинка вільно може попросити у перехожих гроші.

Також сусіди Валентини незадоволені тим, як грубо й зневажливо вона себе веде. Жителі міста кажуть, що нецензурна лайка є звичайною справою для пенсіонерки, а дочка за нею повторює.

«Минулого літа була свідком сцени в тролейбусі: дівчинка голосно розмовляла, та одна з пасажирок зробила зауваження Валентині. У відповідь – потік лайки. Я не раз спостерігала, як Підвербна гуляла з дівчинкою в районі проспекту Миру. З закутаною малятка просто піт градом лився. Знайомі казали мамі, що Ганна одягнена надто тепло, але Валентина тільки матюкалася. Правда, речі на дівчинці були нові, добротні. І в адресу доньки вона ніколи не сварилася – тільки на оточуючих», – зазначила ще одна жителька Оксана Володимирівна.

За словами чернігівки Наталії Борздой, зараз до жінки ходить багато волонтерів, вона приймає допомогу від них: «Люди, які ближче Валентину знають, кажуть, що зараз у неї вдома порядок. Навіть посуд дорога є фірмова».

Жінка вважає, що відбирати дочка у матері не варто, тому що дівчинці від цього краще не стане, а Валентина все-таки не алкоголічка і не б’є дитину.