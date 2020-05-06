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Німеччина пройшла перший етап пандемії COVID-19, — Меркель

06.05.2020

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина пройшла першу фазу пандемії COVID-19 і домоглася уповільнення поширення коронавіруса.

«Я думаю, ми можемо сказати сьогодні, що ми пройшли першу фазу», — цитує Меркель газета Sueddeutsche Zeitung. Канцлер подякувала громадян Німеччини, які взяли обмеження, дотримувалися правил гігієни, і тим самим врятували життя інших людей. Влада Німеччини вирішила поступово знизити введені обмеження.

Так, людям з двох домогосподарств дозволять зустрічатися, буде відкрито більше магазинів. При цьому вимоги дотримувати дистанцію в півтора метра між людьми і носити маски в громадських місцях будуть діяти до 5 червня.

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