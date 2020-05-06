У Росії 30% неплатників за кредитами заявили про втрату роботи

В Росії до 60% зросла частка боржників, які відмовляються платити за кредитами з-за фінансових труднощів. Про це повідомляє РБК, посилаючись на дані Національної асоціації професійних колекторських агентств (НАПКА).

Як кажуть фахівці, якщо рік тому лише 18% таких клієнтів пояснювали неплатежі втратою роботи, то в квітні нинішнього року, коли у регіонах Росії були введені режими самоізоляції з-за коронавіруса, їх стало 30%. До 40% зросла частка тих, хто пов’язує свої фінансові труднощі з падінням доходів. Обмежувальні заходи вплинули в тому числі на клієнтів, які раніше не допускали прострочень, відзначають в НАПКА. Опитані РБК великі банки підтвердили погіршення платіжної дисципліни російських позичальників.

Раніше ректор Вищої школи економіки (ВШЕ Ярослав Кузьмінов заявив, що безробіття в Росії на тлі кризових явищ, викликаних пандемією коронавіруса, в песимістичному варіанті може підскочити до 9,8% у 2021 році. «Швидше за все, доходи падатимуть у всіх верств суспільства. Але якщо збіднілі багаті все одно залишаться багатими людьми, а бідні так і будуть бідними, то для середнього класу, що приймає зараз основний удар на себе, є серйозні ризики скочування бідність», — сказав він.

За даними Росстату, безробіття в РФ за підсумками березня 2020 року склала 4,7%. На початок поточного року населення Росії становило 146,7 млн осіб. Глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін припустив, що безробіття може досягти 10%.

Реальні доходи росіян падають сьомий рік поспіль — з моменту приєднання Криму і введення західних санкцій. Дослідження РАНХиГС показало, що лише 7% респондентів вважають, що уряд робить достатні матеріальні заходи підтримки населення в умовах кризи; 45% опитаних висловилися про недостатність вжитих владою заходів підтримки населення, 38% бачать бездіяльність влади в цьому ключі. У сформованій ситуації 74% вважають, що матеріальне становище їхніх сімей погіршиться. Згідно з даними опитування Торгово-промислової палати, більше 50% бізнесменів в Росії не змогли отримати держпідтримку. З початку року в Росії на 68% зросла кількість особистих банкрутств.

У Росії, за офіційними даними на 5 травня, зареєстровано понад 155 тис. заражених COVID-19. Володимир Путін оголосив неробочий режим по всій країні до 11 травня включно. У суб’єктах РФ введені режими самоізоляції, громадянам заборонено покидати свої будинки, за винятком невідкладних приводів. Припинили роботу закладу громадського харчування, сфери послуг та відпочинку, а також об’єкти торгівлі.