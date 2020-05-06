«Не вам вчити нас любити батьківщину!»: Філатов знову обрушився на владу Зеленського

Такі різкі слова на адресу апарату Офісу президента мер Дніпра дозволив після того, як у суспільстві з’явилася теза про «посилення сепаратистких тенденцій». На думку Філатова, це не що інше, як свідомий «розгін» дезінформації, якому протегує оточення президента Зеленського.

Влади України навмисно розганяють дезінформацію про те, що в різних регіонах країни органи місцевого самоврядування готують підґрунтя для сепаратизму.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» пише міський голова Дніпра Борис Філатов.

Ситуація виглядає наступним чином: після того як мер Черкас виступив із зверненням до Володимиру Зеленському, де він заявив про необхідність дострокового зняття карантину, а також про свій намір балотуватися в президенти, проти нього почалося цькування.

Пізніше в місто були введені підрозділи Національної гвардії, а в Інтернеті стали з’являтися чутки, мовляв, мовляв, органи місцевого самоврядування готують в країні нове підґрунтя для сепаратизму. У свою чергу, дніпровський градоначальник назвав цю історію вигадкою політтехнологів» і закликав Офіс президента «не грати в ці ігри, інакше потім від ганьби не оговтаються.

Крім того, Філатов виклав фотографію зі своїми нагородами і пам’ятними знаками, які він отримав у 2014-2015 роках, під час активної фази бойових дій на Сході України. Ці нагороди Філатов отримав від добровольчих батальйонів, волонтерів та громадських організацій, так і від держави. «Коли покійний Саня Захарченко особисто і публічно погрожував мені вбивством, коли по мою душу з Донецька їхали зондеркоманди, ви в цей час танцювали в Москві на корпоративах. Не вам, хто мріє «домовитися посередині», вчити нас, як треба батьківщину любити», — заявив Філатов.