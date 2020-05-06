Влада відкинула ідею, яку ніхто не пропонував

Чергове інтерв’ю, на цей раз міністра фінансів Сілуанова, в якому він відкидає ідею «вертолітних грошей», роздачу грошей кому з метою стимулювання попиту. До цього цю ідею відкинули всі мислимі офіційні особи, всі погані економісти і навіть деякі цілком грамотні. Всі відкинули. Але скажіть — хто взагалі пропонував «вертолітні гроші» у 2020 році? Хто просував цю ідею? Хто вважає, що потрібно боротися з коронакризисом «вертолітними грошима»?

Безумовно, не я. Моя пропозиція — в колонці 16 березня — полягало в тому, щоб роздати кожному росіянину за 10 000 рублів через Ощадбанк і потім, якщо криза триватиме (він на той момент ще не розпочався), влітку і восени. Ніякої «вертолетности» в цьому немає і в помині — це цільова допомога громадянам на час кризи. Сергій Гурієв пропонував інші суми, але точно так само, цільові, а не «вертолітні». Володимир Гимпельсон запропонував, якщо я не помиляюся, відсічення в мільйон рублів рік — допомагати тільки тим, хто заробляє менше. 100 тисяч в місяць теж нормальна відсічення. Але знову-таки, немає ніякої мови про «розкидання грошей» — питання тільки в тому, як зробити так, щоб гроші дійшли до кожного.

Чому ніхто не пропонував «вертолітних грошей»? Тому що «вертолітні гроші», за змістом, дістаються кому — хто сильніший, той і відіпхне інших і отримає більше. А хтось і не дізнається, що десь гроші розкидали. А ВАЖЛИВО — і це як раз всі підкреслювали, щоб гроші (невеликі) дісталися кожному. «Безумовність» (гроші кожному) або «проста відсічення» (гроші кожному з доходами нижче якоїсь риси) — це виключно для простоти, прозорості та швидкості операції. Тимчасово збільшити на одну й ту ж суму, пенсії та різні допомоги на дітей, по безробіттю — це теж варіант. Але при цьому залишаються непокритими ті, хто не отримує пенсію, у кого немає дітей, у кого доходи втрачені, а права на допомогу по безробіттю немає.

Але навіть якщо просто зосередитися на допомозі тим, хто і так отримує якийсь посібник — і зробити її адекватною (хоча б щоб було 20-30 тисяч на людину найближчим часом) — це вже було б справу. А не в черговий раз відкидати ідею, яку ніхто не пропонував.