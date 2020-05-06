Знайшли препарат, який усуває одне з найпоширеніших ускладнень при COVID-19

Вчені виявили, що два препарати, які застосовуються для лікування невірусних захворювань, ефективні і проти SARS-CoV-2. Якщо подальші дослідження підтвердять їх противірусний потенціал, це значно прискорить одужання хворих, а також радикально знизить число смертей від COVID-19.

Корейські вчені проаналізували групу препаратів, схвалених американським регулятором FDA для застосування у людей. З 48 лікарських засобів вони виділили два, які показали дуже сильну противірусну активність проти SARS-CoV-2. Їх висновки опубліковані на сайті Американської спільноти по мікробіології.

Вчені знайшли ліки, які послаблюють цитокіновий шторм

Препарат Ніклозамід (niclosamide) показав противірусну активність проти SARS-CoV-2.

Раніше властивості препарату також були підтверджені проти попередніх спалахів коронавірусів SARS і MERS.

Недоліком препарату є низька абсорбція в організмі. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на забезпечення більш ефективного доставлення препарату до пошкоджених тканин.

Другий препарат Ціклезонід (ciclesonide) – інгаляційний кортикостероїд, який застосовують для лікування астми та алергічного риніту. Препарат має менш виражену противірусну активність, ніж Ніклозамід. З усім тим, він також продемонстрував перспективні результати проти SARS-CoV-2.

Ціклезонід може бути ефективним у двох напрямках в боротьбі з COVID-19, надаючи противірусну та протизапальну дію,

– пояснили вчені.

Це важливий результат, який може ослабити або запобігти цитокіновому шторму – надмірної імунної реакції, що виникає у пацієнтів при COVID-19.

Тепер результати повинні бути підтверджені в серії доклінічних експериментів на тваринах, після чого вчені зможуть запустити клінічні дослідження.

Що треба знати про цитокіновий шторм

Цитокіновий шторм – що це?

Цитокіновий шторм — дуже сильне неконтрольоване запалення, що призводить до пошкодження власних тканин.

Саме цитокіновим штормом пояснюють смерті від COVID-19 молодих та попередньо здорових людей.

Це явище не унікальне для коронавірусної інфекції. Він може супроводжувати імунотерапію пухлин, приміром. Ось чому не варто прагнути просто так “активувати імунну систему”. Імунна відповідь має бути не просто сильна, вона має бути адекватна (і подекуди навіть відсутня).

Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу