Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму: у Кремлі съязвили

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму – 59% підтримки.

Такі результати показало соцопитування групи «Левада-центр«, яке проводилося 24-27 квітня методом телефонних інтерв’ю. При цьому в Кремлі заявили, що великого значення таким цифрам не надають.

При цьому, згідно з соцопитуванням, не підтримують діяльність голови РФ 33% опитаних, ще 8% не змогли відповісти на питання.

Всього опитали 1608 осіб у віці від 18 років і старше. Статистична похибка становить 2,4%.

Ці результати – найнижчий показник популярності російського лідера за останні 20 років. Раніше найнижчий показник був зафіксований у листопаді 2013-го – 61%. Настільки ж низький рівень підтримки до цього був тільки в червні 2000 року.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи дослідження центру, заявив, що не надто йому довіряє.

«Щодо опитування «Левада-центру» ми неодноразово говорили, що у них існують різні методики. Ми не схильні повністю довіряти результатами цих опитувань. Існують і інші опитування, які дають іншу картину», – цитує Пєскова KP.RU.