У Києво-Печерській лаврі зафіксовано новий спалах COVID-19

У Києво-Печерській лаврі, в якій знаходяться представники Української православної церкви Московського патріархату, знову виявили спалах коронавирусной інфекції.

Відзначається, що за минулу добу в монастирі виявлено 17 випадків зараження китайської заразою.

Минулого місяця, після того, як від коронавіруса померли кілька служителів культу, все населення лаври стали тестувати на наявність захворювання. В результаті діагностували більше ста випадків зараження.