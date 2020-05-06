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У Києво-Печерській лаврі зафіксовано новий спалах COVID-19

07.05.2020

У Києво-Печерській лаврі, в якій знаходяться представники Української православної церкви Московського патріархату, знову виявили спалах коронавирусной інфекції.

Відзначається, що за минулу добу в монастирі виявлено 17 випадків зараження китайської заразою.

Минулого місяця, після того, як від коронавіруса померли кілька служителів культу, все населення лаври стали тестувати на наявність захворювання. В результаті діагностували більше ста випадків зараження.

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