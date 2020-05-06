Сенат Польщі просить владу ввести режим НС, щоб відкласти вибори

Перший тур президентських виборів має відбутися 10 травня

Верхня палата парламенту Польщі (Сенат) прийняла постанову із закликом до уряду країни ввести режим надзвичайної ситуації через спалахи коронавіруса, щоб перенести заплановані на 10 травня вибори президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Так, відповідну постанову підтримав 51 сенатор, 49 висловилися проти.

«Положення стихійного лиха, яке існує де-факто, але не де-юре, дає широкі можливості, щоб відкласти президентські вибори у відповідності з Конституцією», — заявив спікер Сенату Томаш Гродзкий.

Зазначимо, 10 травня в Польщі має відбутися перший тур президентських виборів. Представники правлячої партії «Закон і справедливість» і уряду наполягають на відсутності підстав для перенесення голосування, незважаючи на пандемію коронавіруса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє колишніх президентів і шість екс-прем’єрів Польщі виступили проти прийдешніх президентських виборів. Політики назвали майбутнє голосування «псевдовыборами» і заявили, що не будуть брати в ньому участі.

Крім того, напередодні польська правляча партія «Закон і справедливість» запропонувала внести зміни в Конституцію країни, щоб продовжити термін президентства Анджея Дуди на 2 роки. Зміни передбачають збільшення президентського терміну до 7 років.