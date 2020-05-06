Опитування в США: Розрив між Трампом і Байденом скорочується

У США 43% виборців збираються проголосувати на осінніх президентських виборах за демократа Джо Байдена. Про це свідчать дані нового опитування Reuters і Ipsos, передає «Голос Америки».

Відзначається, що за чинного президента США Дональда Трампа в даний час готові віддати голоси 41% виборців. Таким чином, на минулому тижні розрив між екс-віце-президентом і хазяїном Білого дому становив 6%, хоча ще в середині минулого місяця він був 8%

Відомо, що Байден перебуває на карантині. Він агітує за себе вдома в Делавері. В цей час Трамп регулярно з’являється на публіці з брифінгами про ситуацію з поширенням COVID-19.

45% респондентів впевнені, що нинішній президент ефективніше у створенні робочих місць, а 32% вважають, що з цим Байден впорається краще.

Загалом діяльністю Тампа задоволені 42% опитаних, не задоволені нею 53% респондентів.