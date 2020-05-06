Заступник голови думського комітету не зрозумів, чому держава рятує від кризи Усманова, «у якого свої мільярди», і «Макдоналдс»

На прикладі списку системоутворюючих підприємств в РФ можна спостерігати так звану «блатну економіку». Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва Микола Ареф’єв, коментуючи інформацію про розширення списку.

За його словами, на сьогоднішній день там не 646 підприємств, а вже близько тисячі, і вони включені туди в основному по блату, передає regions.ru.

«Нещодавно Сергій Глазьєв сказав, що у нас створили блатну економіку. Так ось цю блатну економіку ми і спостерігаємо, зокрема, на прикладі такого списку», — вважає Ареф’єв.

Він зазначив, що ще може зрозуміти допомогу компаніям з державною участю. «Але припустимо, того ж Алішеру Усманову, у якого свої мільярди — навіщо йому допомагати? Нехай витягує свій бізнес сам, як і Ротенберг, як і Михельсон. Навіщо їм всім допомагати, коли у них свої десятки мільярдів доларів? Ось і нехай виходять з кризи самі, тим більше, що їх бізнес і рятувати особливо не треба», — заявив він.

Крім того, перший заступник голови комітету Держдуми звернув увагу на те, що в цей перелік потрапили іноземні підприємства. Зокрема, він зазначив, що в системоутворюючі підприємства потрапив «Макдоналдс», «без якого ми чудово обходилися».

«Перш за все, упевнений він, необхідно надати підтримку «своїм» підприємствам, що виробляють товари народного споживання, «щоб у них був обіг». «До речі, до числа системоутворюючих підприємств потрапив «Русал», а він на сьогоднішній день належить Сполученим Штатам. На виручку «Русала», тобто фактично на наші гроші, вони будують в Детройті алюмінієвий завод. А ми тепер повинні зі свого бюджету давати їм гроші, щоб врятувати їх підприємства!», — зазначив Ареф’єв.

Також він розкритикував уряд, який досі не знайшов можливість надати допомогу ні людям, ні бізнесу».