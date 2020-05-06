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Заступник голови думського комітету не зрозумів, чому держава рятує від кризи Усманова

07.05.2020

Зампред думского комитета не понял, почему государство спасает от кризиса Усманова

Заступник голови думського комітету не зрозумів, чому держава рятує від кризи Усманова, «у якого свої мільярди», і «Макдоналдс»

На прикладі списку системоутворюючих підприємств в РФ можна спостерігати так звану «блатну економіку». Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва Микола Ареф’єв, коментуючи інформацію про розширення списку.

За його словами, на сьогоднішній день там не 646 підприємств, а вже близько тисячі, і вони включені туди в основному по блату, передає regions.ru.

«Нещодавно Сергій Глазьєв сказав, що у нас створили блатну економіку. Так ось цю блатну економіку ми і спостерігаємо, зокрема, на прикладі такого списку», — вважає Ареф’єв.

Він зазначив, що ще може зрозуміти допомогу компаніям з державною участю. «Але припустимо, того ж Алішеру Усманову, у якого свої мільярди — навіщо йому допомагати? Нехай витягує свій бізнес сам, як і Ротенберг, як і Михельсон. Навіщо їм всім допомагати, коли у них свої десятки мільярдів доларів? Ось і нехай виходять з кризи самі, тим більше, що їх бізнес і рятувати особливо не треба», — заявив він.

Крім того, перший заступник голови комітету Держдуми звернув увагу на те, що в цей перелік потрапили іноземні підприємства. Зокрема, він зазначив, що в системоутворюючі підприємства потрапив «Макдоналдс», «без якого ми чудово обходилися».

«Перш за все, упевнений він, необхідно надати підтримку «своїм» підприємствам, що виробляють товари народного споживання, «щоб у них був обіг». «До речі, до числа системоутворюючих підприємств потрапив «Русал», а він на сьогоднішній день належить Сполученим Штатам. На виручку «Русала», тобто фактично на наші гроші, вони будують в Детройті алюмінієвий завод. А ми тепер повинні зі свого бюджету давати їм гроші, щоб врятувати їх підприємства!», — зазначив Ареф’єв.

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Також він розкритикував уряд, який досі не знайшов можливість надати допомогу ні людям, ні бізнесу».

 

 

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