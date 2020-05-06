Ученые нашли, откуда возникла цивилизация майя

Ученые нашли предтечу цивилизации майя, которая существовала более 4000 лет назад. Это было большое, развитое государство по мерках тех времен. Именно тогда появились первые древние пирамиды Латинской Америки, считают исследователи из Колумбии. По их мнению внутренняя политика и даже верования практически оставались неизменными на протяжении первых двух тысячелетий. При этом около 2000 лет назад многие города империи были по неизвестной причине полностью брошены.

2000-х тысячный год до нашей эры. Цифра настолько велика, что кажется абстрактной. В те времена в отдаленных местах планеты все еще встречались доисторические звери, а на территории Мезоамерики уже зародилась невероятно сильная культура майя. Письменность, математика, архитектура и астрономия — ученые лишь предполагают, как могла появиться столь развитая цивилизация.

Первыми развились города-государства. Довольно быстро они слились в империю, так называемое Древнее царство. Время великой Чичен-Ица, Тулума, Паленке и таинственного исхода жителей из мегаполисов.

Первый солнечный (и очень точный) календарь появился у майя еще в 400 году. Примерно в ту же пору выстраивается Теотиуакана — громадный город, оказавший влияние на всю Мезоамерику.

Кризис и падение цивилизации так же загадочны, как и ее появление. Предполагается, что причиной краха майя стали климатические изменения, но это еще предстоит доказать.

Первый солнечный (и очень точный) календарь появился у майя еще в 400 году. Примерно в ту же пору выстраивается Теотиуакана — громадный город, оказавший влияние на всю Мезоамерику.