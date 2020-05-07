Журналістка Мілашина про коронавирусе на Кавказі і загрози Кадирова

Російська журналістка Олена Мілашина розповіла в інтерв’ю DW про ситуацію з коронавірусом на Кавказі і пояснила, чому її змусили видалити статтю про ситуацію з COVID-19 в Чечні.

Журналістка “Нової газети” Олена Мілашина, що стала лауреатом премії медіакомпанії DW “За свободу слова” за висвітлення теми коронавіруса, розповіла в інтерв’ю DW про погрози на свою адресу з боку глави Чечні Рамзана Кадирова, про те, як і за що “Нову газету” змусили видалити її статтю, а також про епідеміологічної ситуації на Кавказі.

DW: Чеченська республіка відома тим, що там не найвідкритіші органи влади та джерела інформації. Чи складно вам було отримати дані про те, що відбувається з епідемією коронавіруса в цій республіці?

Олена Мілашина: Так, дуже складно отримувати такі відомості, тому що Чеченська республіка дуже закрита для роботи журналістів. Там дуже мало публічної інформації, опублікованих статистичних даних. Люди бояться говорити. Офіційні особи дотримуються офіційної точки зору. Тому збирати інформацію дуже складно і ще складніше її перевіряти.

– Вас щось здивувало або може бути вразило те, що ви дізналися про ситуацію з коронавірусом в Чечні?

– Ні, мене нічого не здивувало. Насправді приблизно така ситуація з поширенням коронавіруса на Кавказі і прогнозувалася. У Чечні положення трохи краще, ніж в інших республіках. У Чечні прийняті дуже жорсткі карантинні заходи. Фізично загнали людей у свої домівки, у села, закрили їх там, обмежили їх пересування. Заборонили жителям Чечні та інших регіонів повертатися додому або ускладнили їм цей процес. Але все це – лише половинчасті заходи.

Я відслідковую ситуація в Чечні і на суміжних територіях, там інформація по коронавирусу дуже розрізнена і незрозуміла. Люди не розуміють, як їм діяти, яка повинна бути стратегія, як взагалі вірус передається, коли найбільш небезпечний чоловік, який вже інфікований. Все це людям практично не пояснюють, тому сам факт того, що вони сидять на карантині, ні від чого не рятує. Тим не менш, за статистикою, ситуація в Чечні краще, ніж в Дагестані або Інгушетії, де уряду взагалі ніяких заходів не вживали навіть за обмеження масових зібрань людей.

В цілому, ситуація в регіоні важка, тому що щільність населення висока. Вірус поширюється, незважаючи на жорсткі заходи або відсутність яких би то не було заходів, як в Дагестані та Інгушетії. Лікарі хворіють у першу чергу. Але мене ситуація не дивує. Вона розвивається краще самих негативних прогнозів, в принципі, по тій же динаміці, за якою йде зараження у густонаселених регіонах країни.

– Наскільки в Чечні слідують того, що приймається на федеральному рівні в плані боротьби з коронавірусом?

Рамзан Кадиров на прийомі у Володимира Путіна (фото з архіву)

– Чечня дублює всі укази і розпорядження, внутрішньовідомчі накази, які з’являються спочатку на федеральному рівні, наприклад, накази федерального оперативного штабу. Влада Чечні випускають аналогічні накази, трохи переробивши їх для свого регіону. Всі ці накази вони публікують і намагаються їх дотримуватися. Інша справа, що в Чечні є своя практика взаємодії з населенням. Такого обмеження свобод людей, яке в звичному порядку є в Чечні, немає ніде. Ніде не заганяють людей, не б’ють їх палицями за те, що вони не носять маски. Не обмежують свободу пересування під страхом розстрілу, садіння в яму, незаконного затримання. Ніде їх не збирають, як у Чечні, разом в накопичувачах, а потім змушують вибачатися за свою поведінку. Тобто заходи по імплементації цих наказів і розпоряджень, які однакові в Чечні та інших регіонах, вони екстраординарні і специфічні, але для Чечні вони звичні.

– Після публікації вашої статті надійшла досить недвозначна погроза від Рамзана Кадирова. Вона вас налякала? Як ви до цього поставилися?

-Я серйозно ставлюся до всіх погроз з боку чеченських влади і, зокрема, Рамзана Кадирова. Тому що це загроза людини, у якого є мотив і можливості її здійснити. Подібні приклади на слуху і підозру у вчиненні цих злочинів так чи інакше падає на керівництво Чечні. Я це сприйняла серйозно. Ми звернулися із заявою до Слідчого комітету РФ. Вже досить часу пройшло, але СК РФ нічого не відповідає.

– Була ще реакція Роскомнадзора, який вирішив, що вашу статтю потрібно зняти. Ви намагалися якось це оскаржити, були спроби якогось діалогу з Роскомнаглядом?

– 15 квітня прийшло вимогу Роскомнадзора видалити всю статтю цілком, без конкретизації тієї інформації, яку він вважає недостовірною і такою, що здатна викликати серйозні наслідки. Ми підкорилися. Тому що у нас в країні існує досудова блокування. Причому не окремої статті, оскільки її неможливо виділити, а всього сайту газети. Ми закрили доступ до цієї статті на сайті і звернулися за роз’ясненнями в прокуратуру і Роскомнадзор.

Ось днями надійшла відповідь від прокуратури, в ньому сказано, що в статті є недостовірна інформація, яка здатна викликати паніку серед населення і наслідки, аж до надзвичайних. І нас відіслали за роз’ясненнями в Роскомнадзор, яка саме інформація в цій статті здатна викликати паніку.

Роскомнагляд відповів. Це один абзац у тексті, який говорить, що у зв’язку з надходженням хворих лікарі були відправлені на карантин, а лікарні закриті. Ця інформація підтверджується документом, який ми приводили в статті, і чеченським Моз, який підтвердив, що були хворі, заражені коронавірусом, були лікарі, які з ними контактували, і тому вони були відправлені на карантин, а лікарні закриті.

У цій інформації, підтвердженої двома джерелами, прокуратура РФ угледіла недостовірну інформацію, здатну викликати панічні реакції в суспільстві. На цій підставі Роскомнагляд зажадав, щоб ми видалили статтю з сайту. Ми будемо оскаржувати саму постанову Роскомнадзора як надмірне. Тому що з-за одного абзацу можна було примушувати нас видаляти всю статтю. І ми будемо оскаржувати рішення прокуратури про те, що інформація недостовірна. Ми вважаємо її достовірною, і вона підтверджена Міністерством охорони здоров’я Чечні.

– Відомо кілька випадків застосування в Росії так званого закону про фейках, коли людей примушують видаляти інформацію, яку вони публікують про коронавирусе. Як ви вважаєте, цей закон наразі є своєрідним політичним інструментом російської влади?

– Я не знаю. У мене немає аналізу, на підставі чого таку інформацію намагаються видаляти таким чином. Зараз йде дуже багато неперевіреної інформації, і на мою думку, COVID-19 – це не обґрунтування для роботи з анонімними джерелами. У цій ситуації ми повинні бути дуже відповідальними і прагнути піти від анонімності. Тому що анонімна інформація знімає відповідальність з тих джерел, які нам дають, і знімає відповідальність з журналіста. Я вважаю, це неправильно. Якщо ми всі будемо працювати тільки з анонімними джерелами, це підірве довіру до нас і буде сприяти помилок, які ми будемо таким чином транслювати в суспільство.

А що стосується застосування цього закону, то щодо мене він не сумірний і застосований некоректно, тому що у мене в статті немає неперевіреною, недоведеною інформації, яка б сприяла панічних реакцій в суспільстві. Я вважаю, це був привід, щоб закрити доступ до статті, яка так сильно вразила главу Чечні. Що стосується інших випадків, я не відстежую їх.

– Як ви могли б оцінити заходи російської влади по боротьбі з COVID-19?

– Мені складно про це говорити. Я можу говорити на прикладі Чечні. Мені здається, що там недостатність або надмірність цих заходів погіршує ситуацію. Що стосується країни в цілому, я бачу, що регіонам надані широкі повноваження і навіть фінанси, які, на жаль, надходять з великою затримкою. Без цих фінансів регіони виявилися непідготовленими і не змогли перебудувати всю роботу системи охорони здоров’я для боротьби з пандемією.

Тестування на коронавірус SARS-СoV-2 в одній з московських клінік

Ми бачимо, як у нас все більше заражаються лікарі по всіх регіонах, і це дуже небезпечна ситуація. Також я бачу, як збільшується тестування по всій країні, і це добре. Питання, звичайно, залишається до якості цих тестів. І з цим я пов’язую той факт, що виявляється все більше випадків зараження. Причому деякі регіони в країні вже прирівняли позалікарняні випадки пневмонії, зростання яких теж спостерігається по всій країні, до коронавирусу. Хоча підтверджуючі тести запізнюються, і цьому теж є пояснення, тому що їх дуже багато робиться, і лабораторії не швидко справляються з цим потоком.

У зв’язку з тим, що все більше людей вступають в лікарні, влади повинні були всі зусилля спрямувати на те, щоб забезпечити роботу лікарів. Якщо у нас лікарі захворіють, а вони хворіють все більше, то ситуація стане критичною. Навіть якщо ми забезпечимо лікарні технічними засобами, лікувати людей буде нікому. Ось ця ситуація дуже трагічна. Тому що ми ще дуже далекі від виходу на плато.

У нас в країні обстежено близько 4 млн людей, в країні 140 млн людей, ступінь зараженості дуже серйозна, карантинні заходи працюють тільки частково. Багато в чому це пов’язано з тим, що суспільство погано відноситься до карантинних заходів і веде себе дуже егоїстично. І багато проблем пов’язані з тим, що у нас саме таке суспільство. Тому я тут не буду покладати відповідальність лише на владу. Відповідальність лежить і на людях.

– Чи немає у вас відчуття, що російські влади не дають всю інформацію або намагаються приховати частину інформації, або тиснуть на журналістів і не дають їм розповідати всю інформацію?

– Те, що влада реагує на інформацію оперативно і болісно – це факт. Інша справа, що я поки не можу робити висновки про те, що ховаються статистичні дані. Тому що я бачу, як зростає пропорція, пов’язана з кількістю тестування та виявлення інфікованих людей. Я не бачу тут намагання щось приховати. Інша справа, що не всі регіони, яким зараз є велика свобода дій, зацікавлені в тому, щоб виявити всю статистику.

Деякі просто самоусунулися, як дагестанські влади. Вони просто пішли від вирішення цієї проблеми взагалі, і в Дагестані ситуація стає критичною, якщо не катастрофічною. Я думаю, що скоро їм буде потрібна допомога ззовні для того, щоб впоратися з цією проблемою. Я бачу, яка важка ситуація в тій же Інгушетії. Але там нічого не приховують і фіксують. Я бачу, як по країні різні регіони справляються з цією ситуацією. Я не поділяю думку про приховування інформації. У мене немає для цього доказів.