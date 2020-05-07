Пользователи Сети показали забавную реакцию домашних питомцев на изоляцию хозяев

Их терпение на пределе!

Карантин в Украине продлен до 22 мая. Все думают о том, как люди выдержат еще несколько недель самоизоляции. Но никто, почему-то, не думает о котиках, которые уже не могут дождаться, когда их хозяева выйдут на работу. И вот подтверждения:

Вся эту ситуация с самоизоляцией похожа на заговор. Нас выпускают только в аптеки и магазины. Будто для чего-то лечат и откармливают…

Не жизнь, а сплошной парадокс! Сижу дома и никуда не выхожу, а на третью неделю выгляжу как бездомный!

Если вы живете в паре на карантине, это лучший способ проверить партнера. После такого испытания можно даже обои вместе клеить!









Пандемия коронавируса – люди в панике сметают с полок супермаркетов крупы и туалетную бумагу.

– Девушка, вы не подскажете, у вас гречка осталась? – спросил один из покупателей у сотрудницы магазина.

– Да, конечно. Идите в отдел деликатесов. Увидите гречку сразу же за черной икрой.

Предлагаю и к депутатам, и к членам правительства отнестись по-человечески и отправить их пока по домам. В Италию.

В связи с вирусом людей призвали думать не только о себе, но и о стариках, стараться избегать встреч с ними. Скрепя сердцем позвонил теще и сказал, чтобы больше не приезжала к нам в гости.





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