Любченко пече. Сандурский – перший заступник начальника СБ

Судячи з того шлаку, який призначає Любченко, ДФС при ньому стане організацією здирників в дусі Клименко. Приміром, першим заступником начальника ГУ СБ ДФС призначений Анатолій Сандурский. Це, выкормыш Кміти і колишній підлеглий Олексія Петрова, який в СБУ прославився виключно як здирник. Чекаємо Поклада на начальника СБ. Ось що пишуть про Сандурском наші читачі.

На посаду начальника економічної контррозвідки СБУ лобіюється призначення наближеного Андрія Кміти – Анатолія Сандурского, який останнім часом був першим заступником у департаменті контррозвідки СБУ.

Замість виконання своїх функціональних завдань по контррозвідувальному забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу України, Анатолій Сандурский під заступництвом колишнього Голови СБУ Василя Грицака та начальника контррозвідки СБУ Олексія Петрова організував через підлеглих працівників, у тому числі територіальних управлінь, систематичне отримання хабарів від керівників підприємств Оборонно-промислового комплексу за невтручання, збираючи таким чином для себе і своїх «босів» до $30 млн в рік.

Завдання Анатолія Сандурского на посаді начальника економічної контррозвідки СБУ – отримання оперативної інформації про процеси, що відбуваються в економіці, діяльність фінансово-промислових груп, організація кримінальних «наїздів» на бізнес-структури з метою отримання щомісячних «відкатів» і хабарів за подальше закриття цих кримінальних справ, а також перерозподіл бізнес-активів.

Компетентним органам треба б поцікавитися, як це диво на прізвище Муратов було призначено 4 управління (УКЗВТС) ДКР СБУ, за чиєю протекцією (язики кажуть, що Болдыря С. В.) і що воно там чудило разом з спецекспортерами?! Там він разом з Сандурским, Петровим і Сушицким таке бабло відмивали через експортерів, що хтось примудрився купити нові “Toyota”, побудувати згорілі будинки й купити будиночки в деяких місцях. УВБ СБУ, ау, де ви!….

Ці виродки будучи в 5 управлінні ДКР поставили на прослушку через ОТПЗ всіх бізнесменів і бандюг, збивали з них бабло. Перша скрипка це Поклад Саня, Сандурский, Петров і вся шлоебень з 5 управління.

Цього пройдисвіта Петрова разом з Сандурским треба гнати в три шиї з контори. Ці упирі висмоктали все бабло з бюджету СБУ, поставили на потік хабарництво на КПВВ і кришують бандюків в Києві. А ще з вини цих виродків в Курдистані сидять в полоні два громадянина України. Прав Речинський, цим гнидам не місце в канторе!

Інсайдери повідомляють, що на стіл Зе лягли документи, які свідчать про причетність Петрова, Сандурского, Поклада до контрабанди зброї в Курдистан в 2017 році, залишення там в заручниках двох громадян України. І всього за 1,2 млн доларів. Ці дані є в наявності в СБУ, і не тільки там…

“ОРД”