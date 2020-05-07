Вбивство сина Соболєва: суд залишив під вартою одного з підозрюваних

Другий підозрюваний Ібрагім Шахгириев оголосив голодування.

Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрюваного у пособництві в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва Олександра Раєва, в результаті чого загинув трирічний син чиновника. Про це заявив адвокат підозрюваного Олександр Панченко в коментарі «Громадському».

Зазначається, що Олександр Раєв був затриманий разом з Ібрагімом Шахгириевым в кінці березня. Їм інкримінують пособництво у злочині. Скаргу захисника Шахгириева суд не розглянув із-за того, що з Печерського районного суду Києва ще не надійшли матеріали. У той же час, його захисник Дмитро Абрамчук зазначив, що він оголосив голодування, яку тримає вже 13 днів.

За рішенням суду першої інстанції підозрювані будуть перебувати під вартою до кінця травня. Захист оскаржив рішення, так як вважає обвинувачення необгрунтованим. За словами адвоката, воно базується на свідченнях іншого фігуранта, якому загрожує довічне позбавлення волі. Слідство вважає, що Раєв і Шахгириев могли знати про підготовлюваний злочин та сприяти організації.