“Велике будівництво” доріг на Луганщині чи корупційний злочин?

З 1 березня поточного року стартувала ініційована Президентом України Володимиром Зеленським програма “Велике будівництво”, яка має на меті відновлення та побудову важливих інфраструктурних об’єктів по всій Україні.

За інформацією пресслужби Луганської ОДА, 23 квітня у межах міста Щастя Новоайдарського району розпочалися підготовчі роботи з поточного середнього ремонту шляху сполучення від Сєвєродонецька до КПВВ “Станиця Луганська” у рамках програми “Велике будівництво”.

Вартість виконання робіт складі 816 990 000 грн. Варто зауважити, що це не перша амбітна програма щодо поточного ремонту доріг в Луганській області. У 2017 році на Луганщині розпочинається реалізація програми щодо поточного та капітального ремонту доріг. На ці заходи з обласного бюджету було передбачено фінансування у сумі майже 250 мільйонів гривень, плюс із державного бюджету – 46 мільйонів гривень.

Для ремонту доріг було підготовлено 13 бригад, які малі ліквідовувати ямковість гарячим асфальтобетоном, та дев’ять ять бригад, які використовували струменевий метод. Було задіяно понад 90 одиниць дорожньо-будівельної техніки. Утім, після виконання відповідних робіт були зафіксовані випадки неякісного виконання робіт по улаштуванню дорожнього покриття або використання неякісних матеріалів при їх виконанні, що є свідченням порушення технологічних операцій. Це призвело до зміни технічних умов, якості та терміну експлуатації дорожнього покриття згідно гарантійного строку.

Так, наприклад, 06.10.2016 року між управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ та КП “Лисичанський Шляхрембуд” було укладено договір підряд № 129 на капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: м. Лисичанськ, вул. 9-го травня. У період з 06.10. 2016 року по 20.12.2016 року за кошти міського бюджету було виконано роботи з капітального ремонту дорожнього покриття, згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 та ДК 021:2015 “452331-6”, по вул. 9-го травня м. Лисичанськ, на загальну суму 1166432,53 грн. Згідно Акту №1 від 21.12.2016 року приймання виконаних будівельних робіт, було підтверджено факт виконаних робіт згідно технічних умов, діючих норм визначених у документації.

Примітно, що вже в березні 2017 року на ділянці капітально відремонтованої дороги по вул. 9-го травня м. Лисичанськ, були виявлені істотні недоліки виконаних робіт, а саме: вибоїни, просідання, дефекти дорожньої сорочки пов”пов’язані з неякісним виконанням робіт. Виявлені дефекти свідчили про те,що генеральним підрядником КП “Лисианський Шляхрембуд” було допущено невідповідність технологічним операціям та якість робіт не відповідала вимогам нормативних документів і робочих креслень, що призвело до руйнування конструкції і втрати несучої здатності,зниження надійності в процесі експлуатації і, як наслідок, неефективному використанню бюджетних коштів.

На жаль, це не єдиний випадок неефективного використання бюджетних коштів при проведенні ремонту дорожнього покриття в Луганській області. Варто зазначити, що лише на початку жовтня 2016 року Служба автомобільних доріг в Луганській області оголосила тендери на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення, із загальною сумою закупівлі 122 млн. грн.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій був визначений датою – 4 листопада 2016 року. А вже 12 листопада 2016 співробітники ГУ НЦ в Луганській області повідомили про викриття фактом розкрадання бюджетних коштів при здійсненні капітального будівництва автомобільної дороги по вулиці Бахмутськой міста Попасне на суму понад 1 мільйон гривень.

4 квітня 2017 року відбулася апаратна нарада у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, на якій голова ВЦА Гарбуз заявив про те,що внаслідок економічної блокади постачання вугілля на Щастинську ТЕС буде забезпечуватися великовантажними автомобілями. В ході реалізації цієї програми за офіційними даними було ліквідовано ямковості на площі 48453,2 кв. м., в т.ч. на дорогах державного значення – 46493,7 кв. м, територіального значення – 17496,41 кв. м. місцевого значення – 1959,5 кв. м. З початку року ліквідовано тріщин – 1187,6 погонних метрів. Показово, що реалізація цієї програми жодним чином не вплинула на якість дорожнього покриття та стан доріг в Луганській області. Звертаюся до Народних депутатів України з проханням створити депутатську комісію щодо перевірки якості проведеного у 2017 році ремонту по улаштуванню дорожнього покриття та розслідування фактів використання неякісних матеріалів при їх виконанні.

Всі попередні звернення, на жаль, залишилися без відповіді. Виділення з державного і обласного бюджету 300 мільйонів гривень на проведення ямкового ремонту дорожнього покриття в Луганській області мають ознаки корупційного злочину.

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