ЗМІ: Лабораторія Житомира через навантаження припинить приймати тести на COVID-19

В період з 7 по 9 травня Житомирський обласний лабораторний центр припинить брати зразки крові для проведення ПЛР-тестів на COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар області Зіновій Парамонов, передає «Житомир.info».

Таке рішення прийнято через завантаження лабораторій на 7-8 днів вперед та відсутності можливостей для зберігання такої кількості біологічного матеріалу.

«Надалі просимо обґрунтовано підходити до огорожі і напрямом матеріалу на ПЛР-тестування і як це передбачено стандартами медичної допомоги», – сказано в повідомленні.

Виняток робитимуть тільки для важкохворих COVID-19 і малолітніх дітей.