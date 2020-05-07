Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про військових розробках в ракетобудівної галузі

Контррозвідники Служби безпеки України попередили чергову спробу російських спецслужб отримати секретну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки в ракетобудівної галузі.

У повідомленні зазначається: «Співробітники СБУ встановили, що житель Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗС України в районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації. За передачу відомостей, які цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили в українську спецслужбу.

Правоохоронці затримали агента 6 травня 2020 при спробі передачі месенджером представників ФСБ РФ секретної технічної документації про сучасний ракетному комплексі.

За висновком експертів, інформація, яка могла потрапити російської спецслужби, містить відомості, що становлять державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності нашої держави.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання агенту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Зараз під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області проводяться першочергові слідчо-оперативні дії».



