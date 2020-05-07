Пора приймати рішення

Росія зіткнулася з прямою системною загрозою, на яку потрібно надати саме системний відповідь (медичний, науковий, управлінський, економічний).

Епідемія вірусу COVID-19 цілком може відкрити епоху періодичних епідемій, природних і підігрітих людиною. З цією загрозою треба навчитися справлятися, не припиняючи розвитку.

Перемога над нинішньою епідемією повинна надати нашій країні соціальний імунітет — системну здатність перемагати майбутні аналогічні загрози.

Управленчески (і спрощено) це завдання двофакторної оптимізації: максимально захистити здоров’я населення, завдавши можливо меншої шкоди економіці.

Додаткові ГРАНИЧНІ умови.

1) Життя громадян важливіше економіки, але якщо економіку, як менш важливу, добити МАЙЖЕ ДО КІНЦЯ (тобто до розпаду системних зв’язків), бумеранг повернеться і життів від лікування можна втратити більше, ніж від хвороби.

2) Якщо реальних живих громадян ЗАНАДТО ДОВГО перетримати замкнутими в міських квартирах — з дітьми, без роботи, з зникненням останніми грошима і без чіткого плану виходу (сидіть, поки інше не дозволять), та ще з щоденної бомбардуванням мізків по телевізору, то суспільство може сильно обуритися з приводу своїх рятувальників.

Вирішується це завдання: оптимізувати два фактори з урахуванням двох граничних умов?

Розв’язувана.

Але ми поки не бачимо системності в діях.

Те, що ми бачимо, схоже на гарну роботу пожежної команди: бачу вогонь — ллю воду. І додаю пожежні розрахунки.

Схоже, ми по обох граничним умовам наближаємося до рубежу. Як у пілотів — «час прийняття рішення».

Ніяких «неминучих катастроф» немає. Кидатися до тотальних заборон або до повної свободи не слід.

Але чітка системність необхідна невідкладно.