Нацболы вивісили навпроти кабміну плакат з гаслом «Гроші — народу!»

Представники незареєстрованої партії «Інша Росія» сьогодні вранці вивісили навпроти будівлі уряду Росії 50-метровий банер з гаслом «Гроші — народу! Уряд — на хліб і воду!» Як розповіли Znak.com у прес-службі партії, ніхто з учасників акції не був затриманий співробітниками поліції.

У партії пояснили, що цією акцією нацболы «привертають увагу до соціального геноциду, який російська влада застосовують до громадян під час режиму так званої „самоізоляції“». «В результаті недалекоглядних дій уряду мільйони росіян опинилися без роботи. Сотні тисяч людей ледь зводять кінці з кінцями», — вважають в «Іншої Росії».

Представники партії «вимагають негайних виплат усім громадянам, які опинилися у важкій життєвій ситуації із-за політики влади в період пандемії», бо «Бог велів ділитися». До кого звернені саме такі вимоги, нацболы не уточнюють.

Нагадаємо, 1 травня депутати Держдуми і Мосміськдуми від КПРФ вийшли на пікети в Москві, вимагаючи від російських властей виплатити кожному громадянину РФ по 25 тис. рублів на тлі пандемії коронавіруса. Свою акцію протесту влаштували і учасники руху «Лівий фронт». Вони вийшли на Великий Кам’яний міст, вимагаючи відставки Володимира Путіна з поста президента Росії і «реальної підтримки населення в кризу».