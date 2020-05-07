«Левада-центр»: рівень довіри росіян до Путіна знизився в 2 рази з осені 2017 року

Рівень довіри росіян до президента Володимира Путіна за останні 2,5 року знизився в два рази, свідчать дані опитування «Левада-центру». Так, у листопаді 2017 року, відповідаючи на відкрите запитання «Назвіть 5-6 політиків, яким ви найбільше довіряєте?», 59% опитаних росіян назвали Володимира Путіна. А в квітні 2020 року лише 28% респондентів назвали ім’я глави держави, відповідаючи на те ж питання.

При цьому в «Левада-центрі» підкреслюють, що опитування у квітні цього року проводилися по телефону з-за режиму самоізоляції, попередні опитування проводилися у формі особистого інтерв’ю. «Телефонні опитування, що проводилися в „Левада-центрі“, дають більш конформістські відповіді, у порівнянні з прийнятими особистими інтерв’ю за місцем проживання. <…> У деяких ситуаціях респонденти при телефонних опитуваннях демонструють більшу лояльність влади і можуть частіше висловлювати позитивні думки, ніж у більш тривалих і разнотемных опитування face-to-face», — попереджає Лев Гудков.

Цікаво також і те, що в ході телефонного інтерв’ю в квітні 2020 року число росіян, які зізналися, що не схвалюють діяльність Володимира Путіна, була на третину вище, ніж число тих, хто не схвалює роботу глави уряду Михайла Мішустіна. Так, діяльність Путіна не схвалює 33% опитаних жителів Росії, а от діяльність Мішустіна не схвалюють 23% респондентів. При цьому схвалюють роботу Володимира Путіна 59% опитаних, а роботу Мішустіна — 46%. «Хоча співвідношення схвалення і несхвалення залишається майже незмінним при обох техніках опитування, сам факт, що в телефонному опитуванні в квітні 2020 року довіру Путіну висловлюють трохи менша кількість респондентів, ніж в особистому інтерв’ю в березні (59% і 63% відповідно), може служити показником зниження довіри і зростаючої невизначеності респондентів», — вважає Гудков.

При цьому соціолог підкреслює, що «сильніше ці стани тривоги перед майбутньому, пов’язані з соціальними наслідками пандемії та її впливом на економіку, зайнятістю та доходами населення, проявляються в відношенні до Михайла Мишустину». Адже частка вагалися оцінити його діяльність в гострій кризовій ситуації різко зросла і склала 32%. «Задоволеність від відставки Дмитра Медведєва і призначення новим керівником уряду Мішустіна пройшла, а нового розуміння якостей і ефективності діяльності прем’єр-міністра не виникло», — упевнений експерт.

За результатами опитування «Левада-центру», на думку жителів Росії щодо того, чи в правильному напрямку рухається країна, розділилися порівну: 42% респондентів сказали, що Росія рухається у вірному напрямку, стільки ж росіян вважають, що країна рухається неправильним шляхом. Додамо, що ще в січні 2020 року 52% респондентів вважали, що Росія на правильному шляху.