Джулия Робертс устроила себе домашний Met Gala 2020

Пандемия коронавируса кардинально изменила планы людей по всему миру — один за другим отменяются самые громкие фестивали, светские события, премьеры и не только.

Не состоялся в этом году и бал Института костюма Met Gala, который обычно проходит в начале мая и собирает звездных гостей в самых невероятных нарядах.

Однако звезды (в частности, Джулия Робертс) не унывают. Так, актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте фото, на котором позирует в роскошном черно-белом платье Carolina Herrera и с бокалом шампанского в руке.

«А вот и я… Не пойду на Met Gala сегодня вечером», — написала звезда под фото, добавив также хештеги которые призывают всех и дальше оставаться дома.

Подписчики певицы сразу же узнали этот архивный кадр со съемок Джулии Робертс для одного из гляневых журналов, И,кажется, для такого повода он пригодился идеально. Красотка!