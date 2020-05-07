У РФ вводять обов’язковий “масковий режим” при виході з будинку, не знімуть обмеження

Обмеження в РФ не знімуть, так як очікують другу і третю хвилі коронавіруса – в країні вводять “масковий режим” при виході з дому



Глава німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер попередив про можливість двох нових хвиль пандемії коронавіруса. За його словами, хвороба буде розповсюджуватись до тих пір, поки їй не перехворіють від 60 до 70% населення.

Восени послідує друга спалах захворювання. Так званий сезонний ефект дасть змогу дещо послабити в літні місяці нинішні обмеження, якщо літо буде теплим і сухим. Але так як колективного імунітету поки занадто мало, то практично всі країни зустрінуть нову зимову хвилю заражень з імунологічно “наївним” населенням – знову будуть мільйони заражених і сотні тисяч смертей.

Тепер багато вчених вважають можливою і третю хвилю коронавіруса. Таким чином, цей вірус буде присутній в нашому житті не місяці, а роки. Всім доведеться жити в цій новій реальності і прийняти обмежувальні заходи як невід’ємну частину повсякденного життя.

У Росії в зв’язку з цим вже прийняли рішення залишити “коронавирусные” обмеження поки до кінця 2020 року. Але, можливо, що і до кінця 2021 року, тобто до моменту появи робочої вакцини від коронавіруса, повідомив глава Мінохоронздоров’я Росії Михайло Мурашко. Ці заходи дозволять контролювати популяційний імунітет.

Однією з таких постійних заходів протидії поширенню коронавіруса стане обов’язковий масковий режим на території всієї Росії. Як пише “Комерсант”, це питання обговорювалося на нараді робочої групи Держради по боротьбі з пандемією.

На селекторній нараді, яку провів голова робочої групи, мер Москви Сергій Собянін, ідея запровадження “масочного режиму” в громадських місцях знайшла підтримку серед голів федеральних органів виконавчої влади, а також вищих посадових осіб суб’єктів РФ.

Приміром, “масковий режим” вже введено в ряді регіонів. Губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов 1 травня підписав постанову про введення в регіоні “масочного режиму” для зниження ризиків поширення коронавіруса. Громадянам поки рекомендовано використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), тобто маски, респіратори і т. д., в місцях загального користування. А ось з 12 травня носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим, а порушників чекає адміністративний штраф.

У Свердловській і Пензенській областях носіння масок також стало обов’язковим. 5 травня “масковий режим” ввели і влади Нижегородської області. З 6 травня зобов’язали носити маски в громадських місцях і жителів Республіки Алтай. З другої половини травня маски стануть обов’язковими в Мурманській області.

Тепер такий “масковий режим” хочуть ввести по всій Росії. Глава Росспоживнагляду Анна Попова вже підтримала цей “правильний крок” у нинішній ситуації. Міністр промисловості і торгівлі Денис Мантуров запевнив, що у Росії немає дефіциту захисних масок.

Мається на увазі, що буквально днями глави більшості регіонів РФ повинні будуть внести зміну до розпорядження про встановлення на своїх територіях режиму підвищеної готовності, згідно з яким носіння масок стане обов’язковою на вулицях, у магазинах, у громадському транспорті (в тому числі, таксі), на автовокзалах, в аеропортах, на зупинках і т. д. Вихід на вулицю без маски буде каратися штрафом.

Не виключено, що в середу, 6 травня, президент Росії Володимир Путін на нараді, на якому планується розглянути пропозиції про поетапне скасування обмежень, може повідомити про їх продовження.

Ряд російських регіонів вже змушені були посилити карантин, так як в останні дні добовий приріст числа підтверджених випадків зараження збільшився до 10 тис.

Говорити про проходження піку захворюваності ще рано. Приміром, Москва, лідер за кількістю захворювань (за даними мерії, в столиці заражені мінімум 250 тисяч осіб), ще далека від виходу на плато.

А закінчення першої хвилі захворювання очікується не раніше кінця серпня. Фахівці Сінгапурського університету технологій та дизайну дали оновлений прогноз щодо розвитку ситуації з пандемією в Росії, згідно з яким поширення інфекції закінчиться в нашій країні лише до 24 серпня, на тиждень пізніше тієї дати, яка називалася раніше.

Якщо карантинні заходи найближчим часом будуть ослаблені, якщо будуть відкриті магазини, ресторани, спортивні та інші заклади, то пік кількості інфікованих може наступити тільки до середини осені.

Виникає цікавий парадокс: чим довше стримувати поширення коронавіруса у межах, що дозволяють медустановам допомагати всім пацієнтам, тим довше в суспільстві буде вироблятися колективний імунітет. Тобто обмежувальні заходи “розтягнутий” вироблення стадного імунітету на довгі роки.

Якщо ж зняти обмеження, то пік захворювань і смертей припадає на кінець літа, але в цьому випадку колективний імунітет міг би з’явитися набагато раніше появи робочої вакцини, на 100-відсоткове створення якої вчені закликають не сподіватися. Вірусолог, голова Інституту вірусології і досліджень ВІЛ медичного факультету Боннського університету професор Хендрік Штрек попереджає, що “будь-яке передбачення про те, що у нас буде вакцина, несерйозно, тому що ми цього просто не знаємо”. За його словами, є багато збудників вірусів, вакцини проти яких шукають роками, але так і не знаходять – ВІЛ, гепатит C, малярія, сифіліс.