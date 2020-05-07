У Луцьку активно виходять з карантину і навіть дозволили відкрити зоопарк

У Луцьку внесли зміни до переліку об’єктів загального користування, які можуть працювати в період карантину, проведеного через пандемію коронавірус Covid-19.

Таке рішення прийняли під час позачергової сесії Луцксовета, в середу, 6 травня.

Так, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що під час карантину дозволена робота магазинів, що торгують пестицидами, агрохімікатами, кормами, побутовою хімією та засобами гігієни, деталями та приладдям для транспортних засобів і сільськогосподарської техніки, засобами зв’язку та телекомунікацій, у тому числі мобільними телефонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, які відтворюють і передають інформацію.

Працювати можна так само салонам і майстерним оптики, а також веломагазинам і майстерень по ремонту велосипедів. Магазини будівельних матеріалів, побутової техніки повинні організовувати роботу в режимі доставки.

Також чиновник додав, що підприємства з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяльності по підключенню споживачів до Інтернету, за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, хімчистки, пункти виготовлення ключів теж можуть працювати у звичному режимі.

Крім того, у Луцьку відкриється і зоопарк.