Коронавірус у дітей: лікар розповів, кому найбільше загрожує хвороба

Серед усіх дітей коронавірусна хвороба COVID-19 найбільш небезпечна для малюків від року до чотирьох років. Крім того, важко протікає хвороба у дітей з діабетом та онкозахворюваннями.

Про це в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла дитячий інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця, кандидат медичних наук Людмила Палатна.

«У групі ризику — діти і підлітки з хронічними захворюваннями (бронхіальною астмою, муковісцидоз, цукровим діабетом, ожирінням, ревматоїдний артрит) і ті, які раніше хворіли на пневмонію. Також коронавірус небезпечний для дітей, які страждають від онкологічних захворювань або імунодефіцитних станів», — розповіла інфекціоніст.

Ще однією групою, примушує насторожитися лікарів, є новонароджені, якщо діагноз COVID-19 підтвердився у матері. У світовій практиці були випадки, коли у новонароджених в перший день життя тест на коронавірус показував позитивний результат.