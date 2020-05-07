У Держдепі США заявили, що виборів на Донбасі не буде, поки Києву не віддадуть кордон

Проведення виборів на Донбасі є неможливим в нинішніх умовах. Спочатку необхідно припинити вогонь, вивести російські війська і отримати контроль України над кордоном.

Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн дискусії у Фонді Маршалла, повідомляє Голос Америки, у четвер, 7 травня.

«Головним чином, перед тим, як почати говорити про умови проведення місцевих виборів, необхідно гарантувати безпеку. Україна повинна отримати контроль над міжнародним кордоном. Я думаю, президент Володимир Зеленський та його команда чітко визначили свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного вирішення конфлікту. Так що це залежить від того, чи мають бажання Путін і його команда припинити війну і припинити вбивати громадян іншої країни на території цієї країни», — додав Кент.



За словами Кента, головним інструментом врегулювання на сході України є Мінські угоди. При цьому Росія з першого дня підписання домовленостей порушувала їх, заявив представник Держдепу.



«Це війна, яку Росія розв’язала. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території… Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, які взяла на себе», — підсумував він.

Відзначимо, що в Мінських угодах, на які посилається Кент, не передбачена передача ділянки україно-російського кордону Києву до виборів на Донбасі та надання регіону особливого статусу, закріпленого в Конституції України.