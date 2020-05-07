Вибори президента Польщі відклали через коронавіруса

В Польщі з-за епідемії коронавіруса перенесли вибори президента. Замість травня, голосування хочуть організувати влітку, в якості оптимальної розглядається дата 12 липня. Крім того, вибори можуть провести дистанційно.

Партнери по коаліції — лідер партії «Закон і справедливість» Ярослав Качиньський і голова об’єднання «Угода» Ярослав Говін — оголосили, що знайшли спосіб перенести вибори. На рівні Сейму буде визнано, що 10 травня вибори не відбулися, а потім Верховний суд оголосить про повторний старт виборчої гонки.

Крім того, у зв’язку з пандемією коронавіруса вибори можуть відбутися дистанційно. «Вибори в зв’язку з епідемічною ситуацією в інтересах безпеки поляків будуть проводитися поштою», — йдеться в заяві.

В якості нової дати виборів обговорюється неділю 12 липня, але, як вже говорилося, вирішувати доведеться Верховному суду. Також запропоновано полегшити кампанію кандидатів у президенти — їм не доведеться заново збирати 100 тисяч підписів. Тим, хто вже набрав потрібну кількість підписних листів, виборча комісія перезачтет результат. Політичні аналітики кажуть, що з таким варіантом виключений сценарій, що до виборчих перегонах приєднаються нові кандидати в президенти.