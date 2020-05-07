У Грузії відреагували на провал з призначенням Саакашвілі віце-прем’єром

У Грузії, вище керівництво якої, в тому числі і президент Саломе Зурабішвілі, різко розкритикували плани керівництва України призначити Міхеїла Саакашвілі віце-прем’єр-міністром, подякували українських парламентаріїв, які відмовилися підтримати призначення колишнього грузинського лідера на політичну посаду.

«Що стосується Саакашвілі, я хочу висловити велику подяку Раді і абсолютній більшості наших колег за розсудливість і за те, що врахували нашу позицію. В результаті вийшло так, що призначення його кандидатури на будь-яку політичну посаду так і не сталося», — цитує «Ехо Кавказу» лідера парламентської більшості Мамуку Мдинарадзе.

Грузинський парламентарій впевнений, що на це вплинула і позиція офіційного Тбілісі: «Не може дружня країна, я підкреслюю, дружня країна, призначати на яку-небудь політичну посаду криміналу. Якщо його призначать радником, секретарем або консультантом, то я не в курсі. Може бути, в якості секретаря він буде варити хороший кави».