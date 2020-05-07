ВЦИОМ не став публікувати останній рейтинг Путіна

Мало хто помітив, але у п’ятницю відбулося незвичайне явище: ВЦИОМ, який в кінці кожного тижня, в самому кінці робочого дня зазвичай викладав рейтинги довіри росіян до політичних інститутів влади в Росії, включаючи Путіна, нічого не виклав в цей раз. Що сталося, чому це сталося, поки не зрозуміло.

В останній раз таке було в серпні 2019 року, коли рейтинг довіри росіян до Путіна пішов на дно разом з ныряющим в батискафі президентом РФ.

Який разом із зануренням на дно Балтійського моря влаштував москвичам вуличні погроми з допомогою своєї Росгвардии.

І ось на цьому тлі рейтинг Путіна різко і відчутно впав явно нижче психологічно важливої для влади позначки в 30% з відкритого типу опитувань. ВЦИОМ тоді припинив щотижневу публікацію рейтингу Путіна з відкритого типу, перейшовши до публікацій раз в місяць:

Як видно з графіка, рейтинг Путіна все одно впав нижче 30%, але це вже сталося пізніше, на тлі інших подій.

Тому я припускаю, що ВЦИОМ не став публікувати рейтинг Путіна по всім типам опитувань (закритим і відкритим):

Швидше за все, через його чергового сильного падіння, яке вже мало місце бути до цього:

Місячне сидіння і бездіяльність самого Путіна в бункері і примусова посадка під домашній арешт мільйонів росіян, не могло не призвести росіян до розуміння того, що Путін не той, кому можна довірити управління країною у важкій ситуації. Він, якщо щось і робить, то тільки на користь великого капіталу, а не народу.

Мабуть, результати опитувань росіян минулого тижня були настільки незручними для влади, що ВЦИОМу дали команду притримати публікацію рейтингу Путіна до кращих часів.