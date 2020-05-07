Доба в ООС: вісім обстрілів, один поранений військовий

Минулої доби в зоні проведення ООС на сході України було 8 разів порушено режим припинення вогню.

“Противник обстріляв наші позіції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Утримуючи оборону, наші військовослужбовці минулої доби діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупаційні підрозділи припинили свою активність”, – пише прес-центр ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднання єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох противників та ще трьох поранили.

Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.