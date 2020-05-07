Süddeutsche Zeitung (Німеччина): коронавірус коштує декількох років життя

Все частіше можна почути, що померлим від коронавіруса вже і так залишалося жити недовго. Але вчені з’ясували, що це не так. Навіть літні люди з важкими супутніми захворюваннями могли б прожити ще кілька років. Від covid-19 вмирають і молоді, а ті, хто вижив, можуть зіткнутися з наслідками.

Померлим від коронавіруса вже і так залишалося жити недовго? Дослідження показують, наскільки неправильно це припущення: чоловіки втрачають в середньому тринадцять років життя, жінки — вісім

вучит непохитно: вмираючим від коронавіруса і так залишалося жити недовго, чи то з-за похилого віку або різних важких супутніх захворювань. Нещодавно до цього питання звернувся мер Тюбінгена Борис Пальмер. Він заявив, що загальними обмеженнями «можливо, рятують людей, які і так через півроку померли б». Пізніше він вибачився за свої слова. Але й інші, наприклад, судовий медик Клаус Пюшель з Гамбурга, знову і знову вказують на хронічні захворювання жертв коронавіруса.

Вчені з Університету Глазго спільно з департаментом охорони здоров’я країни перевірили це припущення у своєму дослідженні — і прийшли до зовсім інших висновків. Як з’ясувалося, чоловіки — жертви коронавіруса могли б в середньому прожити на тринадцять років довше, а жінки — на вісім. При цьому було детально вивчено вплив захворювань, які вже були у жертв до зараження коронавірусом.

Навіть літні або люди з хронічними захворюваннями, за даними шотландських вчених, найчастіше могли б прожити ще багато років, якщо б не заразилися коронавірусом.

І молоді здорові люди вмирають від наслідків інфекції

Вчені також порівняли загальні дані ВООЗ про тривалість життя різних вікових груп з даними про смертельні випадки серед хворих коронавірусом в Італії. Щоб отримати точну картину того, як були раніше захворювання впливають на тривалість життя, шотландські вчені також включили в своє дослідження поточні дані про заразилися коронавірусом у Великобританії.

При цьому дослідники у своїх розрахунках зосередилися на пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи, наприклад, порушеннями серцевого ритму або серцевої недостатністю, а також пацієнтів з інсультом, підвищеним тиском, діабет, деменцією, хронічною обструктивною хворобою легенів, рак, печінковою недостатністю, захворюваннями нирок.

Італійські дані про смертність від коронавіруса показали, що там особливо поширена гіпертонія в анамнезі. 73% всіх померлих страждали від високого тиску. На другому місці — діабет (31,3%) і серцево-судинні захворювання (27,8%).

Також автори дослідження відзначили, що шанси на виживання залежать і від інших факторів, наприклад, рівня медичного забезпечення в різних регіонах. Саме у відношенні Італії є підозра, що смертність там велика в тому числі й тому, що не всі хворі отримали належне лікування. Про те, чи були жертви коронавіруса курцями і мали зайву вагу, даних немає.

Середній вік жертв коронавіруса, за даними Інституту Роберта Коха в Німеччині, — 81 рік. У шотландському дослідженні цифри схожі. Але, незважаючи на похилий вік багатьох померлих від коронавіруса, вчені застерігають від поспішних висновків. З одного боку, від вірусу вмирають і більш молоді і здорові люди. З іншого боку, наявні хронічні захворювання не означають автоматично ранню смерть.

«Часто кажуть, що зараження коронавірусом може коштувати людині одного-двох років життя, але зазвичай ситуація серйозніше», — резюмують дослідники. Чим старше хворий і чим більше у нього хронічних захворювань, тим менше ця цифра. Але 80-річний чоловік у гарній формі, в середньому втрачає через коронавіруса одинадцять років життя.