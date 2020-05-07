В Украине начало дорожать дизтопливо

Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте 6 мая выросла в среднем на 50 копеек ща литр или на 4% – до 13,10 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка “Консалтинговой группы “А-95”.

Причиной роста цен стало резкое повышение импортных котировок вслед за ростом цен на нефть в начале мая. До этого в течение двух месяцев оптовые цены стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% – с 19,35 до 12,60 грн/л.

Так, цены бензовозных партий на трубопроводном терминале в Новограде-Волынском начали расти еще накануне, понявшись во второй половине дня на 20 копеек за литр. К середине дня 6 мая цены по этому базису выросли уже на 1 грн – до 13,20 грн/л.

Операторы нефтебаз в Коростене 6 мая существенно снизили предложение. По словам трейдеров, приостановила торговлю группа “Фактор”, а “Укрпалетсистем” повысила стоимость топлива сразу на 1,1 грн – до 13,30 грн/л.

Кременчугский НПЗ 6 мая повысил цену на дизтопливо на 1,1 грн – до 13,45 грн/л. Также по 13,45 грн/л “Приват” во второй половине дня начал предлагать импортное дизтопливо с резервуаров терминала “Одеснефтепродукт”.

В порту “Пивденный” Orange Oil озвучивал цену 13,10 грн/л. В порту Николаев торговые компании “Трейд Коммодити” дважды за день повышали цену, в итоге зафиксировав ее на 12,20 грн/л (14 600 грн/т), по данным трейдеров.

В столичном регионе цены повысились в среднем на 90 копеек – до 13,30 грн/л. В крупнооптовом сегменте стоимость дизтоплива повысилась на 3,7% – до 15 тыс. грн за тонну.

Расчетная цена импортного дизтоплива, по подсчетам enkorr, 6 мая колеблется в пределах 12 600–14 100 грн/т, в зависимости от базиса котировок — Med Fob Italy или СIF NWE.

Как сообщалось, в начале мая мировые цены на нефть, а следом за ними и топливные котировки начали стремительный рост на ожиданиях восстановления спроса после мер по снятию карантинных ограничений. 5 мая цена нефти Brent впервые со середины апреля превысила отметку в $30 за баррель.