У Київраді зробили песимістичний прогноз щодо відкриття метро

В Києві найбільше скупчення людей саме в метро, там один хворий коронавірусом COVID-19 може заразити ще сотні людей.

Таку думку висловив глава комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей, написало видання «Главред«. Він вважає, що в місті не слід очікувати швидкого відновлення роботи громадського транспорту.

«Давайте будемо реалістами: скупчення людей у нас найбільше в транспорті, на першому місці – метро. Зокрема, в переході між гілками метро на Хрещатику таке скупчення, що один хворий коронавірусом може заразити не одну сотню інших пасажирів. Тому робота метро регулюється не міська влада, а Кабміном, як і інший транспорт», – заявив Гелевей.

При цьому він не виключив, що в інших містах і регіонах може початися раніше ослаблення карантину в частині роботи транспорту, адже є населені пункти, де не зафіксовано жодного зараженого COVID-19.

Також Гелевей сказав, що слід удосконалити маршрути київського наземного транспорту, який зараз обслуговує тільки певні категорії громадян. За його словами, справа в тому, що в деякі райони Києва дуже важко дістатися, враховуючи відсутність метро.