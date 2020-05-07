В Києві 95% підприємців не повернулося на роботу: як працюють ринки

У Києві після карантину відкрилися Печерський і Володимирський ринки, але до роботи повернулося не більше 5% підприємців.

Про це повідомляє кореспондент ” Обозревателя, перебуваючи на місці події.

Згідно нормам, адміністрації ринків забезпечили температурний скринінг, засоби дезінфекції та одноразові рукавички на вході, працює посилена охорона.

У свою чергу, підприємці облаштували прозорі захисні екрани. Вони скаржаться, що з такою торгівлею більше збитків, ніж прибутків, оскільки орендна плата не змінилася, а виручки мало. Ціни продавці поки не міняли, але прогнозують поступове їх зниження, оскільки з’явилися херсонські овочі, фрукти, ягоди. А з відкриттям більшої кількості торгових точок конкуренція зросте і ціни в підсумку впадуть.