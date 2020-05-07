У Дяді Жори стався інсульт: подробиці стану ведучого

Український шоумен андрій данилко, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, зізнався, що потрапив в лікарню, де у нього діагностували інсульт.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що все сталося кілька днів тому.

«Якщо б мені тиждень тому сказали, що ти будеш лежати в лікарні після інсульту в твої 44, здоровий мужик, веде правильний спосіб життя, сповнений сил і енергії – я поржал і не повірив. Але, з*ка, ніхто не очікував такої нежданчик! Так, я не те що не очікував, я просто ох*їв! Коли після МРТ мені озвучили і розшифрували діагноз«, – розповів Дядя Жора.

Шоумен також описав перші симптоми. За його словами, за день до озвученого діагнозу, він відчув сильний головний біль і двоїння в очах. Після чого вирішив піти в лікарню.

«У двох словах: пару днів тому все було добре, як зазвичай. Але, ввечері з’явилася дивна штука – двоїлося в очах і я відчув сильний головний біль, яка не пройшла на наступний ранок. Вранці я вже трохи кипишнул і з чарівного пенделя дружини пішов у лікарню. І майже нічого не віщувало біди, до результатів МРТ. От така х*ня, малята!» – додав Дядько Жора.

Дядя Жора

Фото: ivetta.ua

До речі, зараз шоумен почуває себе краще. Він знаходиться на лікуванні в одній з лікарень Києва.