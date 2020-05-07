За добу на Донбасі бійці ВСУ знищили двох терористів, ще троє були поранені

За минулу добу проросійські терористи на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Ворог вів вогонь по позиціях українських військовослужбовців зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем. В результаті обстрілу з боку бойовиків був поранений один український військовий.

Між тим бійцям ООС вдалося дати гідну відсіч ворогові. Згідно з даними розвідки, українським захисникам вдалося ліквідувати двох терористів, троє окупантів отримали поранення.

З початку поточної доби, 7 травня, ворожої активності зафіксовано не було. У штабі ООС також додали, що випадків захворювання коронавірусом серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.