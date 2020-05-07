«Тотальне тестування»: Порошенко назвав єдину можливість для відновлення економіки країни

Верховна Рада повинна законодавчо забезпечити масове тестування на коронавірус, інакше карантинні обмеження будуть не тільки неефективними, а й згубними для економіки, малого і середнього бізнесу.

Про це під час засідання профільного комітету парламенту, яке відбулося в режимі відеозв’язку, підкреслив лідер «Європейської Солідарності», п’ятий Президент Петро Порошенко, повідомляє пресслужба партії. Він закликав підтримати на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроект 3380.

«Я говорив сьогодні з Віктором Ляшко, тому що, ви знаєте, зараз дуже критична ситуація з тестами на коронавірус», – повідомив Петро Порошенко.

«Законопроект, який нами був внесений до порядку денного позачергового засідання – про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули і прийняли в першому читанні і в цілому. Я вже дав доручення, ми зв’язалися для того, щоб визначити, в яких саме галузях вимагають установки автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, не вимагають високої кваліфікації лаборантів. Поки пропонується, щоб це були Чернівецька, Тернопільська або, або Івано-Франківська області. Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров’я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є тільки три доведені рекомендації щодо подолання коронавіруса. Перша – це тести. Друга – це тести. І третя – це тести «, – підкреслив Порошенко .

«Ми не можемо на сьогоднішній день так, як в цьому карантині, захищати хворих людей від здорових. Треба перейти на повне тестування і сьогодні ізолювати людей, які захворіли. І спокійно відновлювати економіку, відновлювати нормальне життя, відновлювати соціальну політику тим, хто зберіг здоров’я і хто захищений через наші ефективні спільні дії, а не тільки влада», – підкреслив Порошенко.