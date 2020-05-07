Світ відкидає на століття назад

Все більше думаю, як ковид вже змінив суспільство. Наприклад, стосунки поколінь. Діти і молодь років до 25-30 зараз — це ходяча безсимптомна біобомба. Їхня зустріч зі старими прирівнюється до акту терору. Можливо, півроку або рік (або взагалі все життя, якщо Прогрессоры не дадуть нам вакцину) люди похилого віку не зможуть спілкуватися з онуками.

Поступово наростатиме стигматизація колишніх «квітів життя». Молодість — це ходяча смерть для інших.

Будуть два-три не перетинаються з собою світу. Світ молоді, світ настороженных сапієнсів середнього віку і світ ізольованих людей похилого віку.

Переосмислюється необхідність існування великих, тісних колективів — будинків престарілих, армії з казармами і кораблями, вахтовиків, в’язниць, гуртожитків для гастарбайтерів. Потенційно з останніми восени по всьому світу доведеться проводити гуманітарні спецоперації за їх висилку: світ, вражений величезною безробіттям, більше не потребує їх послуг. У Москві на місце узбека/киргиза в таксі з зарплатою в 30-40 тис. цілком радісно буде претендувати житель Калуги і Рязані (а то і сам москвич).

Те ж саме — і для інших мегаполісів.

Сьогодні дивився «Євроньюз», і там показували, як у Лондоні вже живуть на вулиці і просять милостиню і безкоштовну їжу чорногорець, румунів і португалець — втратили роботу в сфері послуг. Світ без біженців, гастарбайтерів, зайвих переміщень у просторі — це відкидає нас кудись на століття назад. Всі будуть зосереджені на своєму малому світі, регіональної комірці на рівні двору, максимум мікрорайону — і то в межах своєї поколенческой страти.