Власники мережі АЗС “WOG” запустили злочинну схему при продажу палива “Придніпровської залізниці”

Тендерним комітетом регіональної філії «Придніпровська залізниця» в січні 2019 року проводилася процедура закупівлі бензину А-92 і А-95 (UA-2019-01-16-001064-b). Оголошена вартість — 4 млн. гривень.

Було отримано тендерні пропозиції від наступних компаній:

ТОВ «ЕНЕРГОТЕХЗБУТ ЛТД»;

ТОВ «ВОГ КАРД».

Переможцем торгів у лютому 2019 року обрали ТОВ «ВОГ КАРД», за ціною 4 млн гривень. Але, згідно п. 4 Додатка 3 тендерної документації, у разі якщо учасник не є виробником продукції, він повинен надати завірені скановані копії документів, що підтверджують стосунки із виробником палива: договір з виробником або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера або лист виробника про представництво його інтересів учасником.

Зазначені документи повинні бути чинними на весь строк поставки продукції.

Аудиторська служба України провела перевірку тендерної пропозиції ТОВ «ВОГ КАРД», в результаті чого було встановлено, що згідно наданої інформаційної довідки від 30 січня 2019 №566/1 виробником товару (бензину) є ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Гомельська область, Республіка Білорусь).

У той же час, учасником закупівлі не представлені документи, що підтверджують його відносини з виробником. З цього приводу було дано пояснення інженером відділу матеріалів структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» Жилкиным В. М., який повідомив про наявність у ТОВ «ВОГ КАРД» договору з ТОВ «Вог Трейд Ресурс» і надав інформацію, яка розміщена у вільному доступі на власному офіційному сайті ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод».

Але при цьому договір з ТОВ «Вог Трейд Ресурс» у складі пропозиції ТОВ «ВОГ КАРД» не був наданий.

Ще на офіційному сайті ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» відсутня інформація про співпрацю з переможцем торгів ТОВ «ВОГ КАРД». Таким чином, надане пояснення інженером, не обґрунтовує взаємовідносини між виробником та учасником ТОВ «ВОГ КАРД» з наступних причин:

У складі тендерної пропозиції від 08.11.2017 №243-А95-17/Д надано лист від 18.01.2019 №1217 на ім’я директора ТОВ «Вог Трейд» про представництво ТОВ «БНК — Україна», яке є постачальником нафтопродуктів для ТОВ «ВОГ Трейд» та гарантує поставку нафтопродуктів в повному обсязі і в строки у разі перемоги в тендері «ТОВ «Нафтотрейд Ресурс».

У складі тендерної пропозиції «ВОГ КАРД» надані договори на поставку товару від 08.11.2017 №243-А95-17/Д і від 08.11.2017 №243-А92-17/Д, укладені між ТОВ «БНК Україна» і ТОВ «ВОГ Трейд».

Зазначені документи не мають відношення до учасника торгів ТОВ «ВОГ КАРД», отже, не підтверджують відносини між переможцем торгів ТОВ «ВОГ КАРД» і виробником нафтопродуктів.

Тим не менш, протокол всіма членами тендерного комітету РФ «Придніпровська залізниця», був підписаний без зауважень та заперечень, за що вони повинні понести відповідальність.

Пропозиція ТОВ «ВОГ КАРД» не відповідала вимогам тендерної документації та на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 закону №922 підлягала відхиленню. Це може свідчити про злочинну змову посадових осіб підприємства. Згідно зі звітом про виконання договору, сума оплати за договором склала 4 млн. гривень, тобто в повному розмірі.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro