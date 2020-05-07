Росіян попередили про початок “більш складного” періоду для економіки

Росія в даний час вступає в «більш складний» період з економічної точки зору. Про це сьогодні на нараді, яку провів президент РФ Володимир Путін, заявив перший віце-прем’єр, в. о. голови уряду Андрій Білоусов.

«Ми зараз вступаємо в такий насправді більш складний період з точки зору економіки», — попередив Білоусов, узагальнивши все раніше сказане учасниками на нараді.

Зокрема, зазначив перший віце-прем’єр, влади «практично надали більшості підприємств малого і середнього бізнесу з постраждалих галузей досить широкий набір пільг». «Останні два тижні малий бізнес досить активно став ними користуватися», — підкреслив Білоусов, уточнивши, що «перед святами» було оформлено «майже на 80 млрд сумарного обсягу заявок на видачу пільгових зарплатних кредитів.

За його словами, ця сума більше, ніж припускали в уряді. «При збереженні такого темпу ліміти, які ми собі встановили, будуть обрані десь уже в середині, в крайньому випадку в двадцятих числах травня», — констатував в. о. прем’єра.

Він також назвав неплатежі головною загрозою для виробничих ланцюжків в російській економіці. «Оскільки вузьким місцем буде зараз платежі, багато підприємств розуміють, що в умовах невизначеності краще назбирати грошей і тримати гроші у себе для виплати заробітної плати, ми запустили програму кредитування оборотних коштів», — додав Білоусов.

Нагадаємо також, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Хвилі девальвації пройшли 7-9 березня і 18 березня.

Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії підготували план першочергових заходів по забезпеченню сталого розвитку економіки. Як пояснював прем’єр-міністр Михайло Мішустін, «це свого роду антикризовий план — комплекс оперативних заходів, які необхідні для забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». «Ми сконцентруємося на підтримку галузей, які опинилися в складній ситуації, але, передусім, на підтримці людей і забезпечення їх товарами першої необхідності», — наголошував голова кабінету міністрів.

Зокрема, були оголошені кредитні канікули для малого і середнього бізнесу і громадян, які опинилися в складному становищі, обіцяна фінансова допомога постраждалим галузях, надані пільгові кредити, у тому числі для виплати зарплат, знижені соціальні внески роботодавців, дана відстрочка орендних і податкових платежів, за винятком ПДВ, введено мораторій на банкрутство.

Пізніше був прийнятий другий пакет заходів підтримки економіки (пільгові кредити на поповнення обігових коштів для системоутворюючих підприємств, безповоротна фіндопомога малому і середньому бізнесу, в тому числі на видачу зарплат, а також фіндопомогу регіонах і авіакомпаніям).

Зі свого боку, Центробанк затвердив заходи щодо підтримки громадян, економіки і фінансового сектору в умовах пандемії COVID-19, а потім доповнив їх новими пакетами заходів.

21 квітня уряд РФ повідомило, що вартість прийнятих кабміном заходів підтримки економіки вже склала 2,1 трлн рублів. Раніше глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявляв, що обсяг бюджетних заходів для боротьби з коронавірусом і його наслідками в РФ становить близько 2,8% ВВП. В цілому ж, сукупний обсяг фіскальної підтримки громадян і бізнесу всіх галузей в умовах пандемії коронавіруса Мінфін оцінив у 6,5% ВВП.