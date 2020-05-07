На Київщині затримано учасників банди, які викрадали людей та вимагали гроші

До складу викритої організованої злочинної групи входили діючі працівники Служби безпеки України та поліції. Допомагали їм двоє цивільних осіб, які вже мали проблеми із законом. «Спеціалізувались» затримані на викраденні підприємців, які займались ІТ-технологіями.

Викрили злочинну діяльність озброєної банди працівники поліції Київщини, співробітники ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом прокуратури Київської області. У спецоперації із затримання фігурантів також брали участь спецпризначенці – бійці «КОРД» та батальйону поліції особливого призначення.

Встановлено, що до злочинів банда готовилась ретельно. Кожну свою жертву вони відстежували крок за кроком, знали розпорядок дня, режим роботи, адреси перебування. Викрадали людей на орендованих автівках. Знання методів оперативно-розшукової діяльності дозволяли їм майже не залишати за собою слідів.

Зловмисники нападали та підприємців серед білого дня, потім вивозили їх до безлюдних лісосмуг. Там нападники своїм полоненим одягали кайданки, погрожували зброєю та фізичною розправою, жорстоко били та вимагали відкуп – велику суму грошей.

Так, один з бранців заплатив своїм викрадачам 175 тисяч доларів США. Для цього вони посадили чоловіка до себе в автомобіль і їздили за різними адресами, доки той не набрав визначену суму грошей.

Потерпілі вкрай були налякані, тому і не звертались до правоохоронних органів по допомогу, побоюючись за себе та за свої родини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено та вилучено 9 пістолетів різної модифікації, набої, поліцейський однострій та жетони, різні посвідчення, серед яких працівників поліції та СБУ, Адміністрації Президента України, податкової служби, шеврони з написами «СБУ», «Поліція», кайданки, кийки, мобільні телефони, понад 35 тисяч доларів США та 500 євро, банківські картки, велику кількість наркотиків, такі як амфетамін, метадон, героїн.

Також вилучені 5 автомобілів, на яких пересувалися зловмисники, «Honda Civic», «Honda Accord», «Lexus RX», «BMW» та «Volkswagen Passat».

П’ятьох учасників угруповання затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вони будуть поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманим інкримінують злочини, передбачені ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ст.257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Київській області